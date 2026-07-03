З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
ГоловнаСуспільствоВійна

Найбільше штурмів вчора було на Покровському напрямку, там захисники зупинили 39 атак

Всього на фронті за добу нарахували 273 бої.

Найбільше штурмів вчора було на Покровському напрямку, там захисники зупинили 39 атак
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1591-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 273 бойові зіткнення. Найбільшу кількість штурмів вчора зафіксували на Покровському напрямку, там захисники зупинили 39 атак.

Про це повідомив Генштаб. 

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 75 ракет та 101 авіаційного удару, під час яких скинув 299 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 168 дронів-камікадзе та здійснили 3149 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 46 – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Годунівка, Гірки та Вільна Слобода Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, одну радіолокаційну станцію, одну артилерійську систему, один пункт управління безпілотних літальних апаратів та один склад матеріально-технічного забезпечення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось шість боєзіткнень, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 61 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Волохівки, Старого Хутора, Гранова, Кудіївки, Симинівки та Хатнього.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти сім разів атакували в районах населених пунктів Діброва та Лиман, а також у напрямку Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив тридцять штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Різниківка, Закітне та Крива Лука, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Реклама

Ворог здійснив сімнадцять атак на Костянтинівському напрямку у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка та в напрямку Райського.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 39 атак. Противник виявляв активність поблизу Новоолександрівки, Білицького та Родинського, а також у напрямках Мирного, Торецького, Шевченка, Філії, Кучерового Яру, Вільного, Дорожнього, Світлого, Гришиного, Котлиного та Удачного.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямку населених пунктів Тернове та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 32 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Рибного, Добропілля, Новоселівки та Гуляйпільського, а також у напрямку Різдвянки, Копанів, Широкого, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також знешкоджено чотири танки, дві бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони, 18 наземних робототехнічних комплексів, 48 ракет, 2152 безпілотні літальні апарати, 385 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies