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В червні втрати РФ в артилерії були найбільшими за час війни

Також знищено або підбито найбільшу кількість в автотехніці окупантів.

В червні втрати РФ в артилерії були найбільшими за час війни
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У червні 2026 року втрати РФ в артилерії були найбільшими за весь час повномасштабного вторгнення. Упродовж минулого місяця ЗСУ уразили 2 074 одиниці ворожого озброєння.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

"Для порівняння, у травні було знищено та виведено з ладу 1 993 одиниці ворожої артилерії. Це понад 110 стандартних артилерійських дивізіонів", - йдеться в повідомленні.

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Також у червні знищено або підбито й найбільшу кількість автотехніки РФ – 12 878.

Крім того, Сили оборони у червні уразили: 103 російських танки; 197 бойових броньованих машин; 60 одиниць ППО.

Для засобів протиповітряної оборони це найбільший показник за останні 2 роки та другий за весь час війни.

В Міністерстві оборони України діє окрема програма «Логістичний локдаун». Її мета – масштабувати middle strike спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині.

  • У червні Сили оборони уразили 11 російських НПЗ і 8 підприємств ВПК. Максимальна дистанція перевищила 2 000 кілометрів від державного кордону України. 
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