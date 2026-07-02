На Сумщині російський дрон атакував поштову автівку

Російський дрон атакував поштову автівку у Сумському районі. Є постраждалі
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Це сталося вдень 2 липня на дорозі між населеними пунктами Ворожбянської громади.
Внаслідок атаки постраждали водій і поштар. Їхньому життю нічого не загрожує.
"Ворог поцілив у брендований транспорт пересувного відділення – цивільну поштову автівку, добре помітну на дорозі. Такими автівками доставляють людям пенсії, пошту та інші необхідні послуги", - зазначив Григоров.
Транспорт був придбаний за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.
- Троє цивільних постраждали внаслідок прицільної атаки ворожого БпЛА по автозаправній станції у Сумській громаді.