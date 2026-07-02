На Сумщині російський дрон атакував поштову автівку

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Російський дрон атакував поштову автівку у Сумському районі. Є постраждалі

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Це сталося вдень 2 липня на дорозі між населеними пунктами Ворожбянської громади.

Внаслідок атаки постраждали водій і поштар. Їхньому життю нічого не загрожує.

"Ворог поцілив у брендований транспорт пересувного відділення – цивільну поштову автівку, добре помітну на дорозі. Такими автівками доставляють людям пенсії, пошту та інші необхідні послуги", - зазначив Григоров.

Транспорт був придбаний за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.