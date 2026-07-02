Від початку війни зафіксовано майже 14 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин

Ворог застосовує газові гранати К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS і CN.

Від початку повномасштабної агресії Росії військами радаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗСУ зафіксовано понад 13 700 випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що російські війська продовжують системно використовувати небезпечні хімечовини подразнювальної дії поряд із традиційними засобами вогневого ураження. Лише у червні цього року зафіксовано майже 200 таких випадків, тоді як у травні їх було майже 250.

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Ворог застосовує газові гранати К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки - скид із безпілотника.

Українські захисники фіксують кожен випадок застосування небезпечних хімічних речовин, а відібрані зразки передають на дослідження.

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"Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин як засобу ведення війни є забороненим. Речовини CS і CN можуть застосовуватися правоохоронними органами лише у мирний час і виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень. Їх використання в бойових умовах є грубим порушенням міжнародного права", - наголосили в Генштабі.

Ці речовини не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, але вони можуть становити серйозну небезпеку. Їхній вплив викликає сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності.