Новий тимчасовий повірений у справах США в Україні відвідав одне з місць російської атаки на Київ

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Ден Бішоф із представниками дипломатичного корпусу відвідав одне з місць російської атаки на Київ 2 липня.
«Сьогодні вночі внаслідок чергової російської атаки були пошкоджені та зруйновані житлові будинки в Києві та інших містах України. Сьогодні я разом із представниками дипломатичного корпусу на власні очі побачив наслідки цієї атаки для мирних жителів», - ідеться в дописі посольства США в Україні у Telegram.
Бішов додав, що «мої думки – з усіма, кого торкнулася ця трагедія, особливо з нашими надзвичайно відданими українськими співробітниками посольства. Усі вони вже багато років живуть в умовах війни, але день за днем продовжують зміцнювати зв’язки між нашими країнами».
- Близько 2 години ночі росіяни розпочали новий етап масованої комбінованої атаки на Київ, застосувавши після ударних безпілотників ракети.
- Кількість жертв зростає. Станом на 18.45 2 липня було відомо про 22 загиблих.
- 3 липня у Києві – День жалоби.
- До речі, раніше тимчасовою повіреною у справах США перед призначенням Бішофа була Джулі Девіс.