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Новий тимчасовий повірений у справах США в Україні відвідав одне з місць російської атаки на Київ

«Мої думки  – з усіма, кого торкнулася ця трагедія, особливо з нашими надзвичайно відданими українськими співробітниками посольства», - підкреслив Ден Бішоф.

Новий тимчасовий повірений у справах США в Україні відвідав одне з місць російської атаки на Київ
представники посольства США в Україні на місці росатаки на Київ 2 липня 2026 року
Фото: телеграм-канал посольства США в Україні

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Ден Бішоф із представниками дипломатичного корпусу відвідав одне з місць російської атаки на Київ 2 липня.

«Сьогодні вночі внаслідок чергової російської атаки були пошкоджені та зруйновані житлові будинки в Києві та інших містах України. Сьогодні я разом із представниками дипломатичного корпусу на власні очі побачив наслідки цієї атаки для мирних жителів», - ідеться в дописі посольства США в Україні у Telegram.

Бішов додав, що «мої думки  – з усіма, кого торкнулася ця трагедія, особливо з нашими надзвичайно відданими українськими співробітниками посольства. Усі вони вже багато років живуть в умовах війни, але день за днем продовжують зміцнювати зв’язки між нашими країнами». 

  • Близько 2 години ночі росіяни розпочали новий етап масованої комбінованої атаки на Київ, застосувавши після ударних безпілотників ракети.
  • Кількість жертв зростає. Станом на 18.45 2 липня було відомо про 22 загиблих.
  • 3 липня у Києві – День жалоби.
  • До речі, раніше тимчасовою повіреною у справах США перед призначенням Бішофа була Джулі Девіс.
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