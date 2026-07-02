Новий тимчасовий повірений у справах США в Україні відвідав одне з місць російської атаки на Київ

«Мої думки – з усіма, кого торкнулася ця трагедія, особливо з нашими надзвичайно відданими українськими співробітниками посольства», - підкреслив Ден Бішоф.

представники посольства США в Україні на місці росатаки на Київ 2 липня 2026 року

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Ден Бішоф із представниками дипломатичного корпусу відвідав одне з місць російської атаки на Київ 2 липня.

«Сьогодні вночі внаслідок чергової російської атаки були пошкоджені та зруйновані житлові будинки в Києві та інших містах України. Сьогодні я разом із представниками дипломатичного корпусу на власні очі побачив наслідки цієї атаки для мирних жителів», - ідеться в дописі посольства США в Україні у Telegram.

Бішов додав, що «мої думки – з усіма, кого торкнулася ця трагедія, особливо з нашими надзвичайно відданими українськими співробітниками посольства. Усі вони вже багато років живуть в умовах війни, але день за днем продовжують зміцнювати зв’язки між нашими країнами».