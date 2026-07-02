Уламки російської ракети Х-69 та 12 касетних суббоєприпасів до неї вилучили вибухотехніки поліції Києва після нічної ворожої атаки 2 липня у Оболонському районі на території одного з підприємств, повідомляє поліція.

Правоохоронці встановили, що частина суббоєприпасів здетонувала, однак 12 вибухонебезпечних елементів залишалися в активному бойовому стані.

Фахівці вибухотехнічної служби безпечно вилучили їх та передали працівникам ДСНС для подальшого знищення в умовах полігону.

Також поліцейські вилучили уламки корпусу ракети.

Поліція Києва закликає громадян бути максимально обережними та у разі виявлення будь-яких підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них та не намагатися самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте про знахідку до поліції за номером 102.