​Федоров звернувся з листами до 40 країн і закликав передати Україні ракети Patriot уже цього місяця

Міністр оборони також закликав зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART.

Міністр оборони Михайло Федоров звернувся до країн-партнерів із закликом збільшити військову допомогу Україні.

Про це він повідомила пресслужба Міноборони в Telegram.

"Міністр оборони України вже звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України. А також із закликом зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART. Це найшвидші та найнадійніші шляхи постачання необхідних ракет до Patriot. Критично важливо ухвалити рішення вже напередодні саміту НАТО", – йдеться в повідомленні.

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Федоров нагадав, що для того, щоб забезпечити країну антибалістичними ракетами у квітні вперше Міністерство оборони України уклало рекордний контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини. Їхні поставки розпочнуться протягом наступних років.

Також уперше зроблено крок до закупівлі близько 100 ракет до Patriot на $1 млрд за рахунок кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.

Крім того, завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review уже вдалося більш ніж удвічі підвищити ефективність Patriot проти маневрених ракет "Іскандер".

"Проте цього недостатньо – Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба", – додав Федоров.

Він наголосив, що сьогодні вночі ворог здійснив одну з найбільших атак по Україні: майже 500 ударних дронів, 77 ракет, з них 25 – балістичні або гіперзвукові ракети.

"Завдяки професійності наших воїнів та підтримці від партнерів вдалося перехопити більше 90% крилатих ракет і 90% ударних дронів типу Shahed. Дякуємо силам протиповітряної оборони, які щодня і щоночі захищають українське небо. Водночас збиття балістичних ракет залишається ключовим викликом через нестачу ракет до систем Patriot", – зазначив Федоров.