На Ірландію тиснуть із вимогою припинити продаж глинозему до Росії

Метал постачають трейдеру, який забезпечує алюмінієм російські оборонні заводи, що виготовляють зброю для війни проти України.

Ірландія опинилася під значним тиском із вимогою зупинити продаж оксиду алюмінію (глинозему) до Росії, оскільки цей експорт підтримує російську військову машину.

Скандал розгорівся саме тоді, коли країна перебрала на себе піврічне головування в Раді Євросоюзу, пише Euronews.

Дублін заявляє, що не запроваджуватиме обмежень, доки не завершить внутрішнє розслідування.

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Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зазначив, що під час ухвалення рішення необхідно врахувати можливі ризики для місцевих робочих місць, екології та європейських ланцюжків постачання. Тільки після оцінки всіх чинників Дублін спільно з Єврокомісією виробить спільний підхід до цієї проблеми. Посадовець наголосив, що країна не хоче, аби її матеріали підтримували російські військові зусилля, і Європа має залишатися пильною у практичній допомозі Україні.

Водночас віцепрем'єр-міністр і міністр фінансів Саймон Гарріс назвав економічні санкції найкращим способом посилити тиск на Москву. Він запевнив, що Ірландія ніколи не вибиратиме, які саме санкційні критерії їй виконувати, а які ні, проте влада має спершу встановити всі точні факти. За його словами, питання виготовленого в Ірландії оксиду алюмінію вже перевіряли в минулому, і тоді надана інформація повністю задовольнила органи ЄС і США.

Заяви урядовців пролунали одразу після візиту Президента України Володимира Зеленського до Дубліна на церемонію відкриття ірландського головування в Раді ЄС. Український лідер під час спільної пресконференції чітко дав зрозуміти, що торгівлю з Росією необхідно зупинити. Він зауважив, що кожна тонна сировини, яка потрапляє до РФ, використовується у війні проти України. Скорочення економічних можливостей Росії одразу зменшує її здатність здійснювати масовані атаки і безпосередньо впливає на кількість людських жертв.

Скандал триває з кінця березня, коли журналісти опублікували розслідування про бізнес-зв'язки найбільшого в Європі глиноземного заводу Aughinish Alumina з російською економікою. Велике підприємство на заході Ірландії продає оксид алюмінію російським заводам своєї материнської компанії «Русал».

Цей метал далі постачають трейдеру, який забезпечує алюмінієм російські оборонні заводи, що виготовляють зброю для війни проти України. Крім того, шведська влада підтвердила, що компанія «Русал» досі перебуває під фактичним контролем підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.

Керівництво Aughinish Alumina наполягає на законності своєї діяльності, оскільки оксид алюмінію наразі не потрапив під торговельні обмеження ЄС. Експорт до Росії склав близько 45 відсотків усіх продажів компанії торік, і таку ж частку очікують цього року. Фактично весь вироблений у ЄС глинозем, який йде до Росії, походить саме з Ірландії.

Компанія вже попередила ірландський уряд, що європейські санкції повністю зупинять роботу заводу. Через це державі доведеться націоналізувати підприємство, аби врятувати сотні робочих місць і зберегти критично важливий ланцюжок постачання.