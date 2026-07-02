Кремль організував скоординовану кампанію спостереження за допомогою безпілотників, які запускалися чи керувалися із суден так званого тіньового флоту протягом 18 місяців. Цілями були ядерні об'єкти у Великій Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах.

Як пише The Guardian, про це стверджують дослідники.

Загалом у Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS) проаналізували 144 інцидентів у понад десяти країнах. Там дійшли висновку, що російська розвідка "діяла безкарно, залишаючи європейські органи влади розгубленими та неготовими до реагування".

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Безпілотники неодноразово помічали над авіабазами та аеропортами, однак жоден із них не був перехоплений або збитий західними військовими. На думку аналітиків, це продемонструвало серйозний провал систем протиповітряної оборони НАТО, який, як стверджує аналітичний центр, уже неофіційно визнають у багатьох країнах Європи.

Серед об'єктів, які стали цілями безпілотників, імовірно запущених із моря, були британська авіабаза RAF Lakenheath у графстві Саффолк, де готувалися до розміщення американської ядерної зброї, а також французька база атомних підводних човнів Île Longue у Бретані.

Європейські уряди неохоче звинувачували Росію в причетності до цих інцидентів.

Аналітики зокрема проаналізували такі випадки:

Наприкінці листопада 2024 року дрони на малій висоті проникли в район авіабаз RAF Lakenheath, RAF Fairford у графстві Глостершир та щонайменше ще двох американських авіабаз в Англії. Американську ядерну зброю було розгорнуто в Лейкенгіті в липні 2025 року. Імовірно, дрони могли керуватися з танкера Seasons 1, який перебував у Північному морі поблизу узбережжя графства Ессекс, або з вантажного судна Hav Dolphin, що прямувало до порту Галл. Це ж судно підозрювали в причетності до появи дронів над базою підводних човнів у північній Німеччині в травні наступного року.

В одному випадку поліцейський гелікоптер намагався відстежити дрони, що проникали до повітряного простору Великої Британії, але був змушений припинити переслідування з міркувань безпеки. У звіті зазначається, що також розглядалася можливість використання протидронового лазера, однак від цієї ідеї зрештою відмовилися.

У грудні 2025 року над базою Île Longue, де розміщений французький арсенал балістичних ракет морського базування з ядерними боєголовками, було зафіксовано п'ять безпілотників. У цей час три судна російського «тіньового флоту» перебували на відстані від 100 до 200 км від узбережжя, а Hav Dolphin знаходився приблизно за 350 км біля острова Вайт.

У листопаді та грудні 2025 року сталися проникнення дронів над авіабазами Kleine-Brogel у Бельгії та Volkel у Нідерландах, де зберігається американська ядерна зброя повітряного базування. Одночасно в міжнародних водах Північного моря перебували судна «тіньового флоту», пов'язані з Росією.

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У звіті зазначається, що безпілотники, ймовірно, запускалися із суден, які рухалися з вимкненими транспондерами автоматичної ідентифікації. Інші кораблі могли використовуватися як платформи для прийому дронів або як ретранслятори сигналу, застосовуючи методики управління безпілотниками, відпрацьовані під час війни в Україні.

Ця кампанія охопила понад десяток країн НАТО, а також Ірландію. На думку аналітиків, це стало «серією тактичних успіхів Кремля» та одночасно «стратегічним провалом союзницької оборони», яка розроблялася для протидії традиційним військовим загрозам, а не дешевим, низьковисотним і відносно невеликим безпілотникам.

За оцінкою дослідників, мотиви Росії включали спостереження за ядерними об'єктами, загальну розвідку, картографування військової логістики та ланцюгів постачання, а також «економічне виснаження і психологічну війну».

Пік повідомлень про появу дронів у Європі припав на минулий рік: понад 30 випадків було зафіксовано у вересні та знову в листопаді. Найбільше інцидентів сталося в Німеччині. Після того як європейські військово-морські сили почали затримувати судна «тіньового флоту» у 2026 році, кількість таких випадків помітно зменшилася.

Серед інших інцидентів – серія появ безпілотників у Данії у вересні 2025 року, через які довелося тимчасово закрити аеропорт Копенгагена та низку інших аеропортів країни. У цей час поблизу Данії перебували чотири танкери «тіньового флоту», включно з Boracay, який французькі спецпризначенці захопили через чотири дні. Судно було звільнене кількома днями пізніше, але під час огляду з'ясувалося, що його капітан був громадянином Китаю, а серед екіпажу працювали двоє росіян, пов'язаних із приватною військовою компанією Moran Security Group.

«Виявлення двох російських приватних військових підрядників підтвердило мілітаризацію танкерів "тіньового флоту" не як гіпотезу, а як реальну оперативну практику», – йдеться у звіті IISS. На думку дослідників, кампанію координувало Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ).

Також автори звіту вказують, що в грудні 2025 року чотири безпілотники були помічені над кораблем ВМС Ірландії, який прямував до узбережжя країни. Це сталося наступного вечора після візиту президента України Володимира Зеленського. У цей час мальтійське судно Vezhen перебувало приблизно за 50 км від Дубліна. На початку 2025 року шведська влада затримувала це судно у зв'язку з пошкодженням підводного волоконно-оптичного кабелю, але згодом звільнила його, визнавши інцидент випадковістю.

Дослідники вважають, що в кампанії використовувалися кілька типів безпілотників, хоча жоден із них поки не був остаточно ідентифікований. Серед можливих моделей називається розвідувальний дрон Orlan-10, який має радіус дії близько 480 км і може перебувати в повітрі до 12 годин, що дозволяє запускати його на значній відстані від цілі.