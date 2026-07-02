Італія не блокуватиме рішення НАТО про військову допомогу Україні на 2027 рік

Італія не блокує рішення союзників по НАТО щодо продовження військової допомоги Україні у 2027 році та не відмовляється від підтримки України.

Про це передає Укрінформ, посилаючись на італійське інформагентство ANSA.

Урядові джерела спростували повідомлення німецької щоденної газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка стверджувала, що Італія виступає проти фінансових зобов'язань союзників щодо постачання зброї Києву не лише на 2026, а й на 2027 рік, і що через це відповідний пункт підсумкової декларації саміту НАТО в Анкарі досі залишається неузгодженим.

"Італія не відмовляється від підтримки України і ніколи не виступала проти виділення 70 мільярдів для Києва, а лише спочатку зважувала питання, чи доцільно включати цю цифру до підсумкової декларації", - повідомили джерела італійського інформагентства.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час погодження проєкту підсумкової декларації саміту НАТО союзники підтвердили намір забезпечити Україні 70 млрд євро військової допомоги у 2026 році. Для багатьох союзників, зокрема Німеччини, саме довгострокове закріплення військової підтримки України є одним із ключових результатів майбутнього саміту.