«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаСвіт

Італія не блокуватиме рішення НАТО про військову допомогу Україні на 2027 рік

Урядові джерела спростували відповідне повідомлення німецької газети.

Італія не блокуватиме рішення НАТО про військову допомогу Україні на 2027 рік
Фото: КМДА

 Італія не блокує рішення союзників по НАТО щодо продовження військової допомоги Україні у 2027 році та не відмовляється від підтримки України.

Про це передає Укрінформ, посилаючись на італійське інформагентство ANSA.

Урядові джерела спростували повідомлення німецької щоденної газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, яка стверджувала, що Італія виступає проти фінансових зобов'язань союзників щодо постачання зброї Києву не лише на 2026, а й на 2027 рік, і що через це відповідний пункт підсумкової декларації саміту НАТО в Анкарі досі залишається неузгодженим.

"Італія не відмовляється від підтримки України і ніколи не виступала проти виділення 70 мільярдів для Києва, а лише спочатку зважувала питання, чи доцільно включати цю цифру до підсумкової декларації", - повідомили джерела італійського інформагентства.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час погодження проєкту підсумкової декларації саміту НАТО союзники підтвердили намір забезпечити Україні 70 млрд євро військової допомоги у 2026 році. Для багатьох союзників, зокрема Німеччини, саме довгострокове закріплення військової підтримки України є одним із ключових результатів майбутнього саміту.

  • З 1 липня Італія офіційно перейняла від Великої Британії головування у Талліннському механізмі – міжнародній ініціативі, що координує підтримку України у сфері кібербезпеки
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies