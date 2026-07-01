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Албанія може втратити право на проведення наступного саміту НАТО

Все через низькі витрати країни на оборону.

Албанія може втратити право на проведення наступного саміту НАТО
прапор Албанії
Фото: Epochtimes

Участь Албанії як приймаючої сторони наступного саміту НАТО (у 2027 році) опинилася під питанням. 

Це тому, що Албанія фактично провалила виконання ключових етапів фінансування оборони, пише Euronews.

У проєкті фінальної декларації майбутнього саміту в Анкарі повністю відсутня згадка про проведення наступної зустрічі в Албанії, попри те, що раніше це місце було офіційно анонсоване. 

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Так керівництво Альянсу намагається чинити тиск на владу Албанії. Джерело видання в НАТО підтвердило, що ситуація залишається незмінною: країні посилають «чіткий сигнал», що вона втратить статус господаря саміту, якщо не почне реально витрачати кошти на оборону.

На торішньому саміті в Гаазі країни НАТО погодилися радикально збільшити оборонні витрати — до 5% від ВВП до 2035 року. Наразі Албанія витрачає лише близько 1,49% ВВП, що далеко навіть від старого нормативу в 2%.

Албанія не одна потрапила під критику. У списку «аутсайдерів» також опинилися Словенія і Чехія. Хоча у звіті НАТО за 2025 рік зазначалося, що обидві країни досягли позначки у 2%, джерела в Альянсі повідомили, що офіційні цифри не відповідали дійсності.

США вимагають від союзників доказів «реального та надійного» плану виходу на показник у 5% у визначені терміни. Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що європейські країни більше не можуть «їхати за чужий рахунок» в архітектурі безпеки, паразитуючи на американських платниках податків.

Ці розбіжності лідери 32 країн-членів обговорюватимуть на щорічному саміті НАТО, який прийматиме Туреччина в Анкарі 7–9 липня. Свою участь у заході вже підтвердили президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо. Також на саміт прибудуть президент України Володимир Зеленський та лідери Катару, ОАЕ і Бахрейну.

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