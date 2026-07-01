Албанія може втратити право на проведення наступного саміту НАТО

Участь Албанії як приймаючої сторони наступного саміту НАТО (у 2027 році) опинилася під питанням.
Це тому, що Албанія фактично провалила виконання ключових етапів фінансування оборони, пише Euronews.
У проєкті фінальної декларації майбутнього саміту в Анкарі повністю відсутня згадка про проведення наступної зустрічі в Албанії, попри те, що раніше це місце було офіційно анонсоване.
Так керівництво Альянсу намагається чинити тиск на владу Албанії. Джерело видання в НАТО підтвердило, що ситуація залишається незмінною: країні посилають «чіткий сигнал», що вона втратить статус господаря саміту, якщо не почне реально витрачати кошти на оборону.
На торішньому саміті в Гаазі країни НАТО погодилися радикально збільшити оборонні витрати — до 5% від ВВП до 2035 року. Наразі Албанія витрачає лише близько 1,49% ВВП, що далеко навіть від старого нормативу в 2%.
Албанія не одна потрапила під критику. У списку «аутсайдерів» також опинилися Словенія і Чехія. Хоча у звіті НАТО за 2025 рік зазначалося, що обидві країни досягли позначки у 2%, джерела в Альянсі повідомили, що офіційні цифри не відповідали дійсності.
США вимагають від союзників доказів «реального та надійного» плану виходу на показник у 5% у визначені терміни. Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що європейські країни більше не можуть «їхати за чужий рахунок» в архітектурі безпеки, паразитуючи на американських платниках податків.
Ці розбіжності лідери 32 країн-членів обговорюватимуть на щорічному саміті НАТО, який прийматиме Туреччина в Анкарі 7–9 липня. Свою участь у заході вже підтвердили президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо. Також на саміт прибудуть президент України Володимир Зеленський та лідери Катару, ОАЕ і Бахрейну.