США і Іран проводять непрямі технічні переговори в Катарі про Ормузьку протоку і заморожені активи

1 липня в Досі (Катар) США та Іран провели непрямі технічні переговори.

Мета зустрічі — узгодження умов судноплавства через Ормузьку протоку і досягнення тривалого припинення вогню, пише Reuters.

Переговори базуються на підписаній у червні проміжній угоді, яка містить 14 пунктів. Цей документ мав на меті зупинити війну, відновити судноплавство в протоці, а також виділити 60 днів на узгодження постійного мирного договору. Попри публічні суперечки між Вашингтоном і Тегераном щодо трактування домовленостей і взаємні військові удари протягом останнього тижня, сторони сіли за стіл переговорів.

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Рух цивільних суден через Ормузьку протоку, яка до війни забезпечувала п'яту частину світової торгівлі нафтою та зрідженим газом, частково відновили, проте судноплавство залишається нестабільним і непередбачуваним. Іран прагне отримати міжнародне визнання свого контролю над протокою і права стягувати збори із суден і готовий відстоювати цю позицію силою. Головний пріоритет США — гарантування повністю вільного судноплавства.

Іран цікавлять також заморожені активи. Ключовою вимогою на цій стадії є розблокування 6 млрд доларів.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що «денуклеаризація Ірану просувається добре», а зустрічі в Досі проходять «дуже успішно». Водночас очевидних ознак того, що ядерна програма Ірану вже обговорювалася на поточних засіданнях, немає.

Посередниками на непрямих переговорах виступають Катар і Пакистан. Зустрічі проходять на рівні головних переговірників та профільних фахівців. Зять Трампа Джаред Кушнер і спецпосланник Стів Віткофф зустрілися з еміром та прем'єр-міністром Катару для підготовки переговорів, проте самі технічні сесії не відвідують.

Окрім відносин між Вашингтоном та Тегераном, на засіданнях обговорюють ситуацію в Лівані, де на початку березня спалахнув конфлікт між Ізраїлем і угрупованням «Хезболла».

Проміжна угода передбачає завершення і цього протистояння. США підтримують окремий трек переговорів між Ізраїлем та ліванським урядом, однак «Хезболла» запропоновані рамкові безпекові умови наразі відкидає.