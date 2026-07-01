Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСвіт

США і Іран проводять непрямі технічні переговори в Катарі про Ормузьку протоку і заморожені активи

Також обговорюють ситуацію в Лівані.

США і Іран проводять непрямі технічні переговори в Катарі про Ормузьку протоку і заморожені активи
прапори США та Ірану

1 липня в Досі (Катар) США та Іран провели непрямі технічні переговори. 

Мета зустрічі — узгодження умов судноплавства через Ормузьку протоку і досягнення тривалого припинення вогню, пише Reuters.

Переговори базуються на підписаній у червні проміжній угоді, яка містить 14 пунктів. Цей документ мав на меті зупинити війну, відновити судноплавство в протоці, а також виділити 60 днів на узгодження постійного мирного договору. Попри публічні суперечки між Вашингтоном і Тегераном щодо трактування домовленостей і взаємні військові удари протягом останнього тижня, сторони сіли за стіл переговорів.

Реклама

Рух цивільних суден через Ормузьку протоку, яка до війни забезпечувала п'яту частину світової торгівлі нафтою та зрідженим газом, частково відновили, проте судноплавство залишається нестабільним і непередбачуваним. Іран прагне отримати міжнародне визнання свого контролю над протокою і права стягувати збори із суден і готовий відстоювати цю позицію силою. Головний пріоритет США — гарантування повністю вільного судноплавства.

Іран цікавлять також заморожені активи. Ключовою вимогою на цій стадії є розблокування 6 млрд доларів.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що «денуклеаризація Ірану просувається добре», а зустрічі в Досі проходять «дуже успішно». Водночас очевидних ознак того, що ядерна програма Ірану вже обговорювалася на поточних засіданнях, немає.

Посередниками на непрямих переговорах виступають Катар і Пакистан. Зустрічі проходять на рівні головних переговірників та профільних фахівців. Зять Трампа Джаред Кушнер і спецпосланник Стів Віткофф зустрілися з еміром та прем'єр-міністром Катару для підготовки переговорів, проте самі технічні сесії не відвідують.

Окрім відносин між Вашингтоном та Тегераном, на засіданнях обговорюють ситуацію в Лівані, де на початку березня спалахнув конфлікт між Ізраїлем і угрупованням «Хезболла».

Проміжна угода передбачає завершення і цього протистояння. США підтримують окремий трек переговорів між Ізраїлем та ліванським урядом, однак «Хезболла» запропоновані рамкові безпекові умови наразі відкидає.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies