Китай закликав США "максимально обережно" вирішувати питання Тайваню

Китайська сторона заявила, що незначний крок може вплинути на всю ситуацію.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови з державним секретарем США Марко Рубіо у вівторок закликав США ставитися до питань, пов'язаних з Тайванем, з "максимальною обережністю".

Про це пише Reuters.

Китайська сторона заявила, що незначний крок у питанні Тайваню може вплинути на всю ситуацію, додавши, що Китай і США повинні працювати над управлінням усіма видами ризиків.

Дзвінок відбувся після саміту між президентами Китаю та США, де Сі заявив Трампу, що неправильне врегулювання розбіжностей між країнами щодо Тайваню може призвести до «надзвичайно небезпечного» стану відносин між Китаєм та США.

Пекін вважає Тайвань своєю територією та відмовляється виключати застосування військової сили для встановлення над ним контролю.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Ван і Рубіо домовилися «продовжувати підтримувати комунікацію гнучким чином».