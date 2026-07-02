Німеччина тисне на США для отримання дозволу на виробництво більшої кількості американської зброї, у тому числі “Томагавків”

Німецькі чиновники просять своїх американських колег узгодити угоду про спільне виробництво напередодні саміту НАТО в Анкарі наступного тижня.

Німеччина тисне на США, щоб дозволити виробництво більшої кількості американської зброї на своїх території. Вона прагне заповнити військові прогалини Європи, водночас даючи Дональду Трампу привід продовжувати інвестиції в оборону континенту, пише Financial Times.

За словами людей, знайомих з цим питанням, німецькі чиновники просять своїх американських колег узгодити угоду про спільне виробництво напередодні саміту НАТО в Анкарі наступного тижня. Це прагнення є частиною ширших зусиль європейських держав щодо використання свого оборонно-промислового потенціалу для стабілізації складних відносин з Вашингтоном.

Одне джерело повідомило, що переговори щодо «концепцій спільного виробництва», які об’єднують німецьку та американську промисловість, вже тривають.

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Інше джерело повідомило, що обговорення охоплюють «усе», що допоможе обом країнам зміцнити їхній оборонний потенціал, включно з спільним виробництвом далекобійних ракет Tomahawk та найсучаснішою формою ракет, що використовуються системами протиповітряної оборони Patriot, відомої як PAC-3.

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Третє джерело повідомило, що реакція США – як уряду, так і промисловості – на ці пропозиції була більш позитивною, ніж очікувалося.

У середу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр оборони Борис Пісторіус підтвердили факт обговорення.