Албанії пригрозили проблемами зі вступом до ЄС через курорт зятя Трампа

У Європарламенті попередили, що Албанія може загальмувати свій процес інтеграції до ЄС, якщо продовжить сприяти реалізації інвестиційного проєкту зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Як пише The Guardian, депутати назвали "грою з вогнем" бажання албанського уряду реалізувати спорудження розкішного морського курорту, в який чоловік доньки Трампа Іванки готовий вкласти близько 1,4 мільярда євро.

Проблема полягає в тому, що проєкт порушує принципи екологічного законодавства Євросоюзу, адже стосується природоохоронних територій. Європарламент закликав прем'єра Еді Раму негайно припинити співпрацю з Кушнером. У разі відмови під загрозою вступ Албанії до ЄС, який країна сподівалася реалізувати до 2030 року.