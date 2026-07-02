Зокрема, він придбав акції низки технологічних гігантів: Microsoft на суму до 70 млн доларів, Apple до 63 млн доларів, Broadcom до 21 млн доларів, Amazon до 33 млн доларів.

Президент США Дональд Трамп минулого року придбав акції на суму до 1,4 млрд доларів, свідчить аналіз Financial Times. Це суттєво збільшило його особистий інвестиційний портфель у великих американських компаніях саме тоді, коли він, перебуваючи в Білому домі, ухвалював рішення, що впливали на фінансові ринки.

Серія фінансових декларацій, оприлюднених цього тижня, демонструє масштаби зростання особистих статків президента-мільярдера протягом першого року після його повернення до Білого дому. За цей час Трамп розпочав глобальну торговельну війну, підписав закон про масштабне скорочення податків і санкціонував удари по Ірану.

Згідно з документами, у 2025 році він задекларував щонайменше 2,2 млрд доларів доходів із зовнішніх джерел, включаючи криптовалютні проєкти, нерухомість, ліцензійні угоди, судові врегулювання та продаж акцій.

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За підрахунками Financial Times, у 2025 році Трамп повідомив про понад 22 тисячі операцій із цінними паперами. Для порівняння, його попередник Джо Байден задекларував лише 13 таких операцій за чотири роки перебування на посаді. Під час свого першого президентського терміну Трамп повідомляв про 517 операцій.

Водночас декларації не дозволяють точно визначити обсяги угод, оскільки покупки й продажі вказуються лише у широких вартісних діапазонах. За оцінками FT, загальний обсяг придбаних акцій міг становити від 461 млн до 1,4 млрд доларів, тоді як продажі оцінюються у 138–433 млн доларів.

Аналіз документів показує, що інвестиції здійснювалися через вісім інвестиційних рахунків, сім із яких фактично відстежували широкий спектр американського фондового ринку. Восьмий рахунок, однак, був орієнтований на більш вибіркову стратегію інвестування. До нього входили, зокрема, акції мережі ресторанів Kura Sushi та оборонної компанії Kratos Defence.

Представник Trump Organization ще у травні заявив FT, що інвестиційними активами Трампа керують виключно незалежні фінансові установи через повністю дискреційні рахунки.

Попри те що значна частина інвестицій, схоже, автоматично повторювала структуру фондових індексів, портфель Трампа забезпечує йому значну пряму участь у великих компаніях, діяльність яких істотно залежить від державної політики.

Зокрема, він придбав акції низки технологічних гігантів: Microsoft на суму до 70 млн доларів, Apple до 63 млн доларів, Broadcom до 21 млн доларів, Amazon до 33 млн доларів. Також Трамп придбав акції Nvidia на суму до 67 млн доларів. Минулого року ринкова вартість найбільшої за капіталізацією компанії світу зросла на 39%. Після вступу на посаду президента Трамп публічно згадував Nvidia щонайменше під час 31 офіційного заходу та 19 разів у соціальних мережах. Компанія перебуває в центрі міжнародних переговорів щодо експорту та використання її напівпровідникових чипів.

Фахівці з питань етики різко критикують масштабну систему отримання доходів Трампом – від криптовалют і закордонної нерухомості до операцій із акціями компаній, які регулюються урядом США або отримують прибуток завдяки державним контрактам.

Трамп, який роками використовував своє ім'я як бренд для девелоперських проєктів по всьому світу, продовжує отримувати значні доходи від ліцензійних угод. Минулого року він заробив понад 58 млн доларів на ліцензуванні закордонних проєктів у сфері нерухомості, зокрема в Індії, Саудівській Аравії, Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

У США курорт Мар-а-Лаго приніс 77,5 млн доларів доходу, а три його гольф-клуби – у Бедмінстері (штат Нью-Джерсі), Джупітері (Флорида) та Вірджинії – забезпечили сукупний дохід понад 94 млн доларів.

Найприбутковішим джерелом доходів Трампа, однак, стали криптовалютні компанії, засновані його синами Еріком Трампом і Дональдом Трампом-молодшим, насамперед World Liberty Financial, яка була запущена наприкінці президентської кампанії 2024 року.

Минулого року президент заробив понад 1,16 млрд доларів на продажу криптовалют і роялті від мемкоїнів, зокрема 526,8 млн доларів від продажу токенів WLFI. Це відбулося на тлі того, що його адміністрація припинила розгляд найбільш значущих справ проти провідних криптовалютних компаній, розпочатих за президентства Джо Байдена.