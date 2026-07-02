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Киргизстан просить сусідів допомоги з постачанням палива через дефіцит російського

У червні влада Киргизстану запровадила ціновий контроль на деякі роздрібні продажі палива.

Киргизстан просить сусідів допомоги з постачанням палива через дефіцит російського
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Киргизстан звернувся до Казахстану, Білорусі, Азербайджану, Узбекистану та Туркменістану з проханням допомогти забезпечити стабільні постачання палива через побоювання щодо потенційного дефіциту, пов’язаного з ударами українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

Про це пише Reuters. 

Центральноазіатська країна імпортує понад 90% бензину з Росії, яка сама стикається з гострою нестачею палива після українських ударів по енергетичній інфраструктурі. Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва може заборонити експорт дизельного палива.

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«Для забезпечення сталого постачання палива офіційні запити були надіслані до відповідних органів державної влади Російської Федерації, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, Республіки Азербайджан, Республіки Узбекистан та Туркменістану», – йдеться у заяві міністерства енергетики Киргизстану.

Міністерство заявило, що запаси палива залишаються достатніми, а постачання йдуть за планом. У червні влада Киргизстану запровадила ціновий контроль на деякі роздрібні продажі палива.

Окремо, Асоціація нафтотрейдерів Киргизстану заявила, що деякі автозаправні станції відчувають дефіцит бензину АІ-95, хоча запасів популярнішої марки АІ-92 вистачає на 30-45 днів. Дизельне паливо, критично важливе для сезону збору врожаю, залишається доступним.

Як і інші країни Центральної Азії, економіка яких тісно пов'язана з російською, Киргизстан зазнавав періодичних інфляційних потрясінь з моменту вторгнення в Україну у 2022 році, а також став головним розрахунковим центром для торгівлі з Росією, перенаправленої через західні санкції.

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