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Компанія Google програла справу в Суді ЄС щодо штрафу розміром 4,1 млрд євро

Постанова є остаточною та юридично обов'язковою.

Компанія Google програла справу в Суді ЄС щодо штрафу розміром 4,1 млрд євро
Фото: EPA/UPG

Компанія Google програла багаторічну судову боротьбу за скасування антимонопольного штрафу Європейського Союзу в розмірі 4,1 млрд євро після того як найвищий суд ЄС постановив, що регулятори обґрунтовано покарали американську компанію за зловживання домінуючим становищем операційної системи Android.

Про це пише Bloomberg.

У четвер Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію Google на рішення Європейської комісії про накладення штрафу. Постанова є остаточною та юридично обов'язковою і стала важливою перемогою для брюссельського антимонопольного регулятора, який веде судову боротьбу з Google відтоді, як уперше наклав штраф у 2018 році.

«Апеляцію, подану Google та її материнською компанією Alphabet на рішення Загального суду, відхилено, що підтверджує накладене покарання за зловживання Google Search домінуючим становищем у контексті операційної системи Android», – йдеться у заяві Суду ЄС.

  • У 2024 році компанія Google програла суд, у якому оскаржувала штраф розміром 2,42 мільярда євро, накладений антимонопольними регуляторами ЄС сім років тому.
  • У 2017 році Європейська комісія оштрафувала пошукову систему за використання власного сервісу порівняння цін. Це начебто давало Google "несправедливу перевагу" над меншими європейськими конкурентами.
  • Загалом за останнє десятиліття Google зібрав 8,25 мільярда євро антимонопольних штрафів ЄС. 
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