Компанія Google програла багаторічну судову боротьбу за скасування антимонопольного штрафу Європейського Союзу в розмірі 4,1 млрд євро після того як найвищий суд ЄС постановив, що регулятори обґрунтовано покарали американську компанію за зловживання домінуючим становищем операційної системи Android.

Про це пише Bloomberg.

У четвер Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію Google на рішення Європейської комісії про накладення штрафу. Постанова є остаточною та юридично обов'язковою і стала важливою перемогою для брюссельського антимонопольного регулятора, який веде судову боротьбу з Google відтоді, як уперше наклав штраф у 2018 році.

«Апеляцію, подану Google та її материнською компанією Alphabet на рішення Загального суду, відхилено, що підтверджує накладене покарання за зловживання Google Search домінуючим становищем у контексті операційної системи Android», – йдеться у заяві Суду ЄС.