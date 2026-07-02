Компанія Google програла багаторічну судову боротьбу за скасування антимонопольного штрафу Європейського Союзу в розмірі 4,1 млрд євро після того як найвищий суд ЄС постановив, що регулятори обґрунтовано покарали американську компанію за зловживання домінуючим становищем операційної системи Android.
У четвер Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію Google на рішення Європейської комісії про накладення штрафу. Постанова є остаточною та юридично обов'язковою і стала важливою перемогою для брюссельського антимонопольного регулятора, який веде судову боротьбу з Google відтоді, як уперше наклав штраф у 2018 році.
«Апеляцію, подану Google та її материнською компанією Alphabet на рішення Загального суду, відхилено, що підтверджує накладене покарання за зловживання Google Search домінуючим становищем у контексті операційної системи Android», – йдеться у заяві Суду ЄС.
- У 2024 році компанія Google програла суд, у якому оскаржувала штраф розміром 2,42 мільярда євро, накладений антимонопольними регуляторами ЄС сім років тому.
- У 2017 році Європейська комісія оштрафувала пошукову систему за використання власного сервісу порівняння цін. Це начебто давало Google "несправедливу перевагу" над меншими європейськими конкурентами.
- Загалом за останнє десятиліття Google зібрав 8,25 мільярда євро антимонопольних штрафів ЄС.