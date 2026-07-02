FT: OpenAI запропонувала адміністрації Трампа 5% своїх акцій, щоб заручитися політичною підтримкою

Financial Times зазначає, що передача частки OpenAI державі може допомогти налагодити добрі стосунки з адміністрацією Трампа, яка все більше чинить тиск на компанії, пов'язані зі штучним інтелектом.

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Компанія OpenAI веде попередні переговори з адміністрацією Дональда Трампа щодо можливості передати уряду США 5% своїх акцій, пише Financial Times.

Як зазначає видання, таким чином розробник ChatGPT прагне заручитися політичною підтримкою та розподілити економічні вигоди від розвитку штучного інтелекту.

За даними видання, генеральний директор Сем Альтман обговорював цю ідею з Трампом, міністром торгівлі Говардом Лутніком та міністром фінансів Скотом Бессентом. Він також пропонував, щоб аналогічний пакет акцій передали державі й інші великі американські компанії у сфері ШІ.

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За інформацією FT, переговори перебувають на ранній стадії, а реалізація такої ініціативи, ймовірно, потребуватиме схвалення Конгресу США. OpenAI офіційно не коментує цю інформацію.