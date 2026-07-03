Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 4 засоби ППО ворога

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1250 солдатів, 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 системи ППО та 18 НРК.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 407 150 (+1 250) осіб
- танків – 12 073 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.
- артилерійських систем – 45 225 (+57) од.
- РСЗВ – 1 912 (+2) од.
- засоби ППО – 1 463 (+4) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.
- крилаті ракети – 4 846 (+48) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од.
- спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.
Дані уточнюються.