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Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 4 засоби ППО ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 407 150 осіб.

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 4 засоби ППО ворога
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1250 солдатів, 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 системи ППО та 18 НРК.

Про це йдеться у звіті Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 407 150 (+1 250) осіб 
  • танків – 12 073 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 863 (+2) од.
  • артилерійських систем – 45 225 (+57) од.
  • РСЗВ – 1 912 (+2) од.
  • засоби ППО  – 1 463 (+4) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 809 (+18) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 387 342 (+2 152) од.
  • крилаті ракети – 4 846 (+48) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 115 237 (+385) од.
  • спеціальна техніка – 4 380 (+4) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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