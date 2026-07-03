Чернігівську область росіяни атакували дронами, горів урожай зерна

У області також понівечені АЗС, подвірʼя, підприємство.

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Російська армія вчора тероризувала Чернігівську область дронами різних типів. Постраждала операторка АЗС, горів урожай зерна.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

Учора зранку ворог «Герберою» вдарив по АЗС у Ріпках, а вранці «Герань» атакувала Прилуки, там пошкоджений будинок.

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У селі Новгород-Сіверської громади було влучання «Молнії» по звичайному подвірʼю, а вдень «Гербера» влучила в елеватор у Сновську, горів урожай зерна.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Уже після опівночі «Гербера» вдарила по одному з підприємств у селі Добрянської громади. Удар прийшовся по вагону з лісоматеріалами.

У селах Срібнянської громади на Прилуччині через атаку «Гераней» пошкоджене житло і гараж, а також автозаправка. Унаслідок останнього удару постраждала 32-річна жінка, операторка АЗС, вона в лікарні.