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Чернігівську область росіяни атакували дронами, горів урожай зерна

У області також понівечені АЗС, подвірʼя, підприємство. 

Чернігівську область росіяни атакували дронами, горів урожай зерна
Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Російська армія вчора тероризувала Чернігівську область дронами різних типів. Постраждала операторка АЗС, горів урожай зерна.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус. 

Учора зранку ворог «Герберою» вдарив по АЗС у Ріпках, а вранці «Герань» атакувала Прилуки, там пошкоджений будинок. 

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У селі Новгород-Сіверської громади було влучання «Молнії» по звичайному подвірʼю, а вдень «Гербера» влучила в елеватор у Сновську, горів урожай зерна. 

Наслідки російської атаки на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Уже після опівночі «Гербера» вдарила по одному з підприємств у селі Добрянської громади. Удар прийшовся по вагону з лісоматеріалами. 

У селах Срібнянської громади на Прилуччині через атаку «Гераней» пошкоджене житло і гараж, а також  автозаправка. Унаслідок останнього удару постраждала 32-річна жінка, операторка АЗС, вона в лікарні.

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