Чернігівську область росіяни атакували дронами, горів урожай зерна

Російська армія вчора тероризувала Чернігівську область дронами різних типів. Постраждала операторка АЗС, горів урожай зерна.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.
Учора зранку ворог «Герберою» вдарив по АЗС у Ріпках, а вранці «Герань» атакувала Прилуки, там пошкоджений будинок.
У селі Новгород-Сіверської громади було влучання «Молнії» по звичайному подвірʼю, а вдень «Гербера» влучила в елеватор у Сновську, горів урожай зерна.
Уже після опівночі «Гербера» вдарила по одному з підприємств у селі Добрянської громади. Удар прийшовся по вагону з лісоматеріалами.
У селах Срібнянської громади на Прилуччині через атаку «Гераней» пошкоджене житло і гараж, а також автозаправка. Унаслідок останнього удару постраждала 32-річна жінка, операторка АЗС, вона в лікарні.