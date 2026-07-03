Станом на ранок 3 липня в лікарнях залишаються четверо дітей, поранених під час вчорашньої російської атаки. Однорічний хлопчик, дівчинка п'яти років, їхні батьки і бабусі стабілізовані.
Вони в стаціонарі і мають позитивну динаміку, повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram. Загалом у лікарнях залишаються 56 поранених, серед них – шестеро медиків.
Батьків пораненого десятирічного хлопчика знайти досі не вдалося.
«Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15-ти років», – сказав мер.
Пошуково-рятувальна операція триває другу добу.
Станом на зараз внаслідок масованої атаки загинули 30 людей. 92 мешканці міста постраждали.
- У ніч на 2 липня Росія провела масовану комбіновану атаку, основним напрямком удару був Київ. Ворог завдав численних ушкоджень цивільним об'єктам, зокрема – десяткам житлових будинків. Постраждали Нова пошта, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, склад із книгами видавництва, офіс магазину побутової техніки, готелі й ще велика кількість інших цивільних будівель.
- У Дарницькому районі ворог дощенту зруйнував частину багатоповерхівки. Значних ушкоджень зазнав і житловий сектор на Шулявці.