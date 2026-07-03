З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
ГоловнаСуспільствоВійна

У лікарнях залишаються 56 поранених учорашнім ударом киян, з них четверо – діти

Трьох людей продовжують шукати. 

У лікарнях залишаються 56 поранених учорашнім ударом киян, з них четверо – діти
Фото: Зоряна Стельмах

Станом на ранок 3 липня в лікарнях залишаються четверо дітей, поранених під час вчорашньої російської атаки. Однорічний хлопчик, дівчинка п'яти років, їхні батьки і бабусі стабілізовані.

Вони в стаціонарі і мають позитивну динаміку, повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram. Загалом у лікарнях залишаються 56 поранених, серед них – шестеро медиків. 

Батьків пораненого десятирічного хлопчика знайти досі не вдалося. 

«Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15-ти років», – сказав мер. 

Пошуково-рятувальна операція триває другу добу. 

Станом на зараз внаслідок масованої атаки загинули 30 людей. 92 мешканці міста постраждали. 

  • У ніч на 2 липня Росія провела масовану комбіновану атаку, основним напрямком удару був Київ. Ворог завдав численних ушкоджень цивільним об'єктам, зокрема – десяткам житлових будинків. Постраждали Нова пошта, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, склад із книгами видавництва, офіс магазину побутової техніки, готелі й ще велика кількість інших цивільних будівель.
  • У Дарницькому районі ворог дощенту зруйнував частину багатоповерхівки. Значних ушкоджень зазнав і житловий сектор на Шулявці. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies