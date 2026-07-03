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Станом на ранок 3 липня в лікарнях залишаються четверо дітей, поранених під час вчорашньої російської атаки. Однорічний хлопчик, дівчинка п'яти років, їхні батьки і бабусі стабілізовані.

Вони в стаціонарі і мають позитивну динаміку, повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram. Загалом у лікарнях залишаються 56 поранених, серед них – шестеро медиків.

Батьків пораненого десятирічного хлопчика знайти досі не вдалося.

«Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15-ти років», – сказав мер.

Пошуково-рятувальна операція триває другу добу.

Станом на зараз внаслідок масованої атаки загинули 30 людей. 92 мешканці міста постраждали.