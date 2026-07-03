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У Києві спостерігається погіршення стану повітря

Фіксується підвищення концентрації приземного озону та пилу.

У Києві спостерігається погіршення стану повітря
Забруднене повітря у Києві. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Києві спостерігається погіршення стану повітря. Станом на 9:30 3 липня фіксується підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу), повідомляє КМДА. 

Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери. 

Водночас через пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ у ніч на 2 липня, та відсутність вітру забруднювальні речовини не розсіялися в атмосфері. Вони накопичилися у приземному шарі повітря, що призвело до тимчасового погіршення його якості та підвищення концентрації продуктів горіння і дрібнодисперсних часток.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано

  • зачинити вікна; 
  • обмежити перебування на вулиці; 
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. 

Слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.

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