У Києві спостерігається погіршення стану повітря. Станом на 9:30 3 липня фіксується підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу), повідомляє КМДА.

Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери.

Водночас через пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ у ніч на 2 липня, та відсутність вітру забруднювальні речовини не розсіялися в атмосфері. Вони накопичилися у приземному шарі повітря, що призвело до тимчасового погіршення його якості та підвищення концентрації продуктів горіння і дрібнодисперсних часток.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.