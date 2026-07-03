У Києві спостерігається погіршення стану повітря. Станом на 9:30 3 липня фіксується підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу), повідомляє КМДА.
Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери.
Водночас через пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ у ніч на 2 липня, та відсутність вітру забруднювальні речовини не розсіялися в атмосфері. Вони накопичилися у приземному шарі повітря, що призвело до тимчасового погіршення його якості та підвищення концентрації продуктів горіння і дрібнодисперсних часток.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.