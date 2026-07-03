Міністр економіки: дефіциту палива для цивільних в Україні немає

Дефіциту палива для цивільного сектору Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює.

Про це міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев повідомив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції. Він сказав, що зараз детально працюють із ОВА та ринком.

«Консультації відбуваються щоденно для того, щоб в різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які можуть нам допомогти отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС», – сказав міністр.

Так само з ринком обговорюють механізм страхування чи створення спільного фонду, що дозволить фінансувати окремі заходи.