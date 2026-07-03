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Міністр економіки: дефіциту палива для цивільних в Україні немає

Росія цілеспрямовано атакує автозаправки. 

Міністр економіки: дефіциту палива для цивільних в Україні немає
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Дефіциту палива для цивільного сектору Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює. 

Про це міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболев повідомив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції. Він сказав, що зараз детально працюють із ОВА та ринком. 

«Консультації відбуваються щоденно для того, щоб в різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які можуть нам допомогти отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС», – сказав міністр. 

Так само з ринком обговорюють механізм страхування чи створення спільного фонду, що дозволить фінансувати окремі заходи. 

  • Росія цього року наростила удари по автозаправках. Лише за сьогодні вона вдарила по АЗС в Дніпропетровській області, вбивши одну людину і поранивши п'ятьох. Також сьогодні ворог атакував заправку в Сумській області. Є потерпілі. 
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