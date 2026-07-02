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Шмигаль: найближчі дні країна зможе пройти без графіків відключень електроенергії

Також він повідомив про скоригований план відновлення енергосистеми.

Шмигаль: найближчі дні країна зможе пройти без графіків відключень електроенергії
Фото: Денис Шмигаль в Telegram

Відбулось засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. 

Про це повідомив Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Він заявив, що найближчі дні країна зможе пройти без застосування графіків обмежень електропостачання, завдяки залученню додаткового імпорту електроенергії. 

Шмигаль повідомив про скоригований план ремонтних робіт в енергосистемі – відновити впродовж року до 6 ГВт потужності. 

Загалом лише за останні 3,5 місяці регіонами введено в експлуатацію 338,7 МВт. Найбільше у Київській, Житомирській областях та Києві.

Як зазначив Шмигаль, на сьогодні до Фонду підтримки енергетики України вже зараховано понад 152,6 млн євро внесків від партнерів, зокрема Швеції, Нідерландів, Великої Британії, Італії, Канади, Австралії, Німеччини, Ісландії, Португалії, Словенії, Хорватії та Латвії. Очікується на надходження ще 15,4 млн євро — від Європейської комісії та Данії. 

  • Під час Конференції з відновлення України у Ґданську було укладено 28 міжнародних угод в енергетичній сфері. Загальний обсяг фінансування проєктів становить майже 2 млрд євро.
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