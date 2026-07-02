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В НБУ провели зустріч з представниками дипломатичного корпусу країн G7 та ЄС

Обговорили зокрема залучення інвестицій, інфляцію та співпрацю з МВФ.

В НБУ провели зустріч з представниками дипломатичного корпусу країн G7 та ЄС
Голова НБУ Андрій Пишний
Фото: Зоряна Стельмах

В НБУ провели зустріч з послами та представниками дипломатичного корпусу країн G7 та ЄС. Обговорили низку важливих питань, зокрема макроекономіку, інфляційні виклики, подальші кроки НБУ з валютної лібералізації, макроекономічні прогнози та інше.

Про це повідомив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Обговорили також інвестиції в Україну і страховий сектор.

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"Партнерські угоди підписали, зокрема, ПриватБанк, який зможе залучити 1,18 млрд євро, Ощадбанк – понад 500 млн євро, УКРГАЗБАНК – понад 300 млн євро. Це фінансовий ресурс, що працюватиме в економіці України", - зазначив Пишний.

 Серед інших важливих питань - співпраця з МВФ. Укладена угода на рівні персоналу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У межах мандата НБУ виконав всі взяті зобов’язання. 

 "Одне з питань – приєднання до SEPA. Для України це крок до глибшої європейської інтеграції, дешевших і швидших платежів, більшої зручності для громадян і бізнесу. Важливо, щоб необхідні законодавчі зміни були ухвалені", - розповів очільник НБУ.

 Також він заявив про створення міжвідомчої групи за участю митниці, БЕБ, ДПС та Національного банку щодо детінізації. Вже провели перші зустрічі.

  • НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%. У травні інфляція сповільнилася до 8,2% у річному вимірі, тоді як базова інфляція незначно прискорилася — до 7,9%.
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