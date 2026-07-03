В п'ятницю, 3 липня, в Україні не планується заходів відключення електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Там також закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час з 10:00 до 16:00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години", - зазначили в "Укренерго".
Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, Він заявив, що найближчі дні країна зможе пройти без застосування графіків обмежень електропостачання, завдяки залученню додаткового імпорту електроенергії.