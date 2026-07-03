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Укренерго: в п'ятницю в Україні не прогнозуються відключення електроенергії

Енергетики закликали до ощадливого споживання у вечірні години.

Укренерго: в п'ятницю в Україні не прогнозуються відключення електроенергії
Високовольтні лінії електропередач
Фото: Радіо Свобода

В п'ятницю, 3 липня, в Україні не планується заходів відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Там також закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час з 10:00 до 16:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години", - зазначили в "Укренерго".

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, Він заявив, що найближчі дні країна зможе пройти без застосування графіків обмежень електропостачання, завдяки залученню додаткового імпорту електроенергії. 

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