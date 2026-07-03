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Ринок довгострокових контрактів на електроенергію для бізнесу запрацює в липні

Міністр Олексій Соболев звітує перед Радою через рік на посаді голови міністерства. 

Ринок довгострокових контрактів на електроенергію для бізнесу запрацює в липні
Олексій Соболєв
Фото: скриншот трансляції

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства зараз має чотири головні завдання: підтримати постраждалий від війни бізнес, втримати роботу підприємств на прифронтових територіях, подолати дефіцит кадрів і людський капітал, забезпечити доступ до фінансування там, де воно недоступне через воєнні ризики.

Зокрема, є два гострих виклики в агросекторі: посухи, спричинені серед іншого втратою Каховського водосховища, і заміновані землі. Про це міністр Олексій Соболев повідомив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції. 

За рік програми кредитування «5-7-9» видали понад 155 000 кредитів на 548 млрд грн. 36 000 підприємців отримали мікрогранти «Власна справа». З вересня вони за новими умовами зможу отримувати до 2,5 млн гривень гранту.

«Розвиток українських виробників – це політика "Зроблено в Україні". Ми працюємо над вдосконаленням локалізації, і в публічних, і в оборонних закупівлях. Все, що виробляється для потреби держави чи громад, має купуватися в Україні. Програма часткової компенсації вартості української техніки та обладнання, шкільні автобуси, національний кешбек формують українським виробникам додатковий попит», – сказав міністр.

В індустріальних парках збудували або перебувають у процесі будування 37 заводів. Програми, об'єднані політикою Зроблено в Україні, забезпечили 1 % зростання ВВП. 

Міністр повідомив, що в межах планів стійкості продовжують забезпечувати підприємства власною генерацією. Для малого бізнесу є кредити до 10 млн грн під 0 %, для середнього – до 250 млн грн за «5-7-9». В липні запускають ринок довгострокових контрактів на електроенергію, щоб бізнесу було простіше планувати діяльність. 

  • Відповідну постанову уряд ухвалив у червні. Тепер український бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед, що дозволить не залежати від різких коливань цін на ринку на добу наперед.
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