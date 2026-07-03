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Судитимуть військового-втікача, обвинувачуваного в побитті жінки та поліцейського і вчиненні ДТП

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Судитимуть військового-втікача, обвинувачуваного в побитті жінки та поліцейського і вчиненні ДТП
Чоловік не впорався з керуванням та наїхав на електроопору

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та обвинувачується у вчиненні низки злочинів, зокрема щодо працівника поліції та цивільної особи.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

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У 2023 році 26-річного чоловіка мобілізували до лав Збройних Сил України. Після проходження служби він самовільно залишив місце дислокації військової частини та тривалий час ухилявся від її проходження.

19 квітня 2025 року близько першої години ночі під час комендантської години він завдав тілесних ушкоджень працівнику поліції, який прибув до одного з караоке-клубів Хмельницького для перевірки дотримання встановлених обмежень. Після нападу чоловік залишив місце події.

Також під час розслідування до ДБР звернулася жителька Хмельницького, яка повідомила про спричинення їй тілесних ушкоджень наприкінці 2023 року. За даними слідства, 25 листопада між ними виник конфлікт в одному із закладів міста, під час якого чоловік завдав жінці удару. Потерпіла отримала переломи ребер зі зміщенням, що належать до тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

13 квітня 2026 року правоохоронці затримали фігуранта після ДТП у Хмельницькому. Перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, він не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.

За рішенням суду чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі він обвинувачується за:

  • ч. 5 ст. 407 КК України – самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану;
  • ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків;
  • ч. 1 ст. 122 КК України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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