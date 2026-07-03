Україна відкриває експорт дронів: перший дозвіл отримав F10 від F-Drones для потреб військових США

Це перший відомий випадок, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотних систем для потреб американських військових

Державна служба експортного контролю України (ДСЕК) 1 липня видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотних авіаційних комплексів F10 виробництва компанії F-Drones для потреб Збройних сил США. Про це повідомили у компанії-виробнику.

Дозвіл надано на підставі рішення Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (МКВТС).

Це перший відомий випадок, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотних систем для потреб американських військових. Крім того, вперше держава надала дозвіл на експорт саме готових безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва, а не окремих технологій чи комплектуючих.

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Дозвіл дозволить виробнику виконати контакт в рамках програми Департаменту війни США Drone Dominance.

У лютому цього року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми. Система F10 посіла шосте місце серед 25 учасників, увійшла до одинадцяти переможців і отримала контракт на постачання 2 000 безпілотників для Департаменту війни США. Компанію також відібрали до наступного етапу програми.

Прикметно, що дозвіл видали ще до набрання чинності новими рішеннями Кабміну щодо спрощення експорту продукції військового призначення в умовах воєнного стану. Тобто компанія пройшла повний цикл погоджень за чинним, значно складнішим механізмом експортного контролю.

«Ми раді, що Україна відкриває можливості для експорту дронів. Це стратегічно важливий крок для всієї оборонної індустрії. Експорт — це інструмент масштабування виробництва, залучення інвестицій, розвитку технологій, підвищення стандартів якості та посилення міжнародної кооперації. Це не означає “менше для фронту”. Навпаки, сильніша індустрія означає сильніші Збройні сили. Експорт сьогодні — це сила українського війська завтра», — заявив CEO F-Drones Стас Хутор.

Таким чином, уперше з початку повномасштабної війни Україна не лише отримує озброєння від союзників, а й офіційно розпочинає експорт власних бойових безпілотних систем до армії одного з ключових стратегічних партнерів — США.

Нагадаємо, 1 липня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Уряд затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння та оборонних технологій для держав-партнерів.