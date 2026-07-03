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Детективи БЕБ викрили схему продажу цукру за готівку і без податків на 73 млн грн

Продали понад 20 тисяч тонн цукру орієнтовною вартістю близько 439 млн грн.

Детективи БЕБ викрили схему продажу цукру за готівку і без податків на 73 млн грн

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили схему ухилення від сплати податків, яку, за даними слідства, організували керівники агропідприємства на Харківщині.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Підприємство офіційно закуповувало цукор та відображало ці операції у звітності. Проте продукцію реалізовували за готівку – без відображення в бухгалтерському обліку та без сплати податку на додану вартість.

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Щоб приховати продаж, фігуранти разом із виконавчим директором зареєстрували фірму на підставного громадянина іншої держави та документально оформили нібито передачу їй цукру.

Загалом підприємство закупило понад 20 тисяч тонн цукру орієнтовною вартістю близько 439 млн грн.

Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 73 млн грн податку на додану вартість.

Детективи БЕБ повідомили фігурантам справи про підозру за підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а двом засновникам підприємства також за організацію в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування триває.

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