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У Львові викрили кол-центр, який ошукав українців і поляків на 2,7 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За інформацією слідства, підозрювані телефонували громадянам України та Республіки Польща і пропонували нібито допомогу з поверненням коштів, розміщених на інвестиційних платформах. Вони входили в довіру, переконували потерпілих у можливості повернення грошей, а після цього заволодівали їхніми коштами.

Отримані гроші, за даними слідства, виводили через підконтрольні криптовалютні біржі та гаманці.

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Наразі встановлено шістьох потерпілих. Загальна сума збитків становить понад 50 тис. євро, що еквівалентно близько 2,7 млн грн.

25 червня 2026 року правоохоронці провели кібероперацію та припинили діяльність кол-центру. Загалом відбулося 13 обшуків за місцем роботи кол-центру, проживання і перебування фігурантів, а також у їхніх автомобілях.

Підозру повідомлено двом організаторам та чотирьом учасникам групи (ч.5 ст 190 КК України).

П’ятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Щодо неповнолітнього підозрюваного обрано запобіжний захід - домашній арешт.

Також ініційовано арешт майна підозрюваних: двох квартир, 10 елітних автомобілів і понад 100 тис. доларів США.