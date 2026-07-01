6-річну дівчинку, яку під час негоди у Львові уразила блискавка, виписали з лікарні

Дівчинку, яку 29 червня під час негоди у Львові уразила блискавка, виписали з Лікарні Святого Миколая.

На третій день дівчинку виписали з Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова в задовільному стані під амбулаторне спостежерення сімейним лікарем.

Про це повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

За словами мами, 29 червня близько 17:00 вона поверталася з донькою додому по алеї, де було багато старих дерев. Почули раптовий гучний шум, і далі опинилися на землі. Мама почалася посиніння губ і короткочасну втрату свідомості, їй викликали швидку і забрали в лікарню.

Реклама

Там дівчинка була в стані середньої важкості у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології лікарні. Однак уже на третій день її змогли відпустити додому.

«Впродовж наступного місяця дитині регулярно проводитимуть ЕКГ та ехокардіографію, щоб попередити віддалені наслідки ураження блискавкою. Дитина активна, у задовільному стані, в свідомості, все памʼятає, чітко відповідає на запитання», — розповідає Мар’яна Стоцька, лікар-педіатр Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медобʼєднання Львова.

Після виписки дівчинка потребуватиме спостереження, адже ураження струмом може мати й віддалені наслідки: порушення ритму та серцевої провідності (тахіаритмія, тахікардія), порушення концентрації уваги й пам’яті, мимовільні м’язові скорочення.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий також повідомляв, що місто накрила сильна гроза та шквальний вітер. В результаті зафіксовано падіння дерев, є обриви контактної мережі на кількох вулицях, а на перехресті Варшавська - Тунельна впав світлофор.

Також сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.