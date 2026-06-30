Першочергове обслуговування ветеранів внесли у ліцензійні вимоги для медзакладів.

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Кабінет міністрів оновив ліцензійні умови для медичної практики.

За оновленими правилами, за якими медзаклади та ФОПи мають право надавати меддопомогу, медзаклад зобов’язаний першочергово обслуговувати ветеранів війни.

Про це повідомляє МОЗ.

МОЗ стверджує, що це посилить державні гарантії для ветеранів війни.

“Тепер у ліцензійних умовах для медзакладів, зокрема тих, що працюють за контрактом із НСЗУ, прямо закріплюється вимога дотримуватися гарантій, передбачених статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Йдеться, зокрема, про першочергове обслуговування в закладах охорони здоров’я, першочергову госпіталізацію тощо”, – повідомляє МОЗ.

Раніше виконання цих гарантій не було окремою вимогою ліцензійних умов і не могло перевірятися в межах ліцензування медичної практики. Тепер цю вимогу перевірятимуть під час позапланових перевірок щодо забезпечення права ветеранів на законні медичні послуги.