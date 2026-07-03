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Росія поширює фейк про обшуки та $11 млн на рахунках батьків Зеленського, – ЦПД

Цей вкид є типовим методом роботи російської дезінформаційної мережі “Матрьошка”.

Росія поширює фейк про обшуки та $11 млн на рахунках батьків Зеленського, – ЦПД
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

У мережі поширюється неправдива інформація про те, що НАБУ нібито провело обшуки у батьків Президента України – Римми та Олександра Зеленських. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Стверджується, що на їхніх рахунках буцімто виявили 11 мільйонів доларів.

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“Ця історія не відповідає дійсності і є повністю вигаданою. Фейк поширюється разом зі сфальсифікованим відео від імені відомого європейського медіа. У самому відео також використовується підроблений скріншот новини з українського сайту”, – зазначили у ЦПД. 

Водночас на офіційних ресурсах медіа, чиї логотипи були використані для створення фейку, матеріали про “обшуки у батьків Зеленського” відсутні.

У Центрі додають, що цей вкид є типовим методом роботи російської дезінформаційної мережі “Матрьошка”, яка спеціалізується на виготовленні фейкових публікацій під виглядом матеріалів відомих світових медіа. 

Російська пропаганда вже неодноразово випускала подібні фейк про “величезні статки” чи “дорогі покупки” родини Зеленського, які масовано вкидалися в соцмережі, зокрема їх англомовний сегмент, задля дискредитації України на міжнародній арені.

Мета таких вигадок – підірвати довіру міжнародних партнерів до України.

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