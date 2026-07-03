Свириденко: понад 85% учасників успішно склали НМТ-2026

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У персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) вже оприлюднили результати основної сесії. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Цьогоріч участь у НМТ взяли 324 284 українці, що більше, ніж торік. Із них 95% складали тест в Україні, решта – за кордоном.

За словами Свириденко, поріг із чотирьох предметів подолали 275 934 учасники, що становить 85,1% від усіх, хто проходив основну сесію. Цей показник залишається стабільним уже третій рік поспіль.

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Максимальні 200 балів з одного предмета отримав 3 671 учасник. Ще 259 випускників набрали найвищий бал одразу з двох предметів, 28 – із трьох, а лише двоє учасників склали на 200 балів усі чотири предмети.

Свириденко разом із міністром освіти і науки Оксеном Лісовим обговорила результати та перебіг цьогорічного тестування.

"Попри повітряні тривоги, потребу гарантувати безпеку учасників і організаторів та проведення тестування в різних країнах світу, система в цілому продемонструвала стійкість", – наголосила Юлія Свириденко.

Вона також привітала випускників із завершенням НМТ та побажала успіхів під час вступної кампанії, зазначивши, що головним завданням держави залишається забезпечення рівного й справедливого доступу до освіти.