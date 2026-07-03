У Києві відновили конкурси на посади директорів шкіл

У Києві відновили проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Для Києва це особливо актуально. Столиця має найбільшу мережу закладів загальної середньої освіти в Україні, а отже – і найбільшу потребу в сильних управлінських командах. Саме тому повернення конкурсів на посади директорів шкіл є важливим кроком. Конкурсний відбір дає можливість залучати сучасних управлінців, які готові брати відповідальність за розвиток закладів освіти та забезпечувати якісне навчання дітей навіть в умовах війни», – сказав Мондриївський.

Він нагадав, що саме Київ одним із перших в Україні запровадив конкурсний відбір керівників закладів освіти. Відповідну практику столиця започаткувала ще у 2015 році. Згодом київський досвід конкурсного призначення директорів шкіл був врахований під час формування державної політики у сфері освіти.

За словами Мондриївського, досвід столиці доводить, що успіх конкурсного відбору залежить не лише від нормативної бази, а й від якісної організації процесу, професійної підготовки членів конкурсних комісій, відкритого діалогу з громадськістю та відповідальності всіх учасників.

Інформацію про перелік вакантних посад, вимоги до кандидатів, порядок проведення конкурсів і перелік необхідних документів будуть оприлюднені на офіційних сайтах районних у місті Києві державних адміністрацій.