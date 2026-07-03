Росіяни атакували двох цивільних у Запоріжжі

Російські війська вкотре завдали удару по мирному населенню. Внаслідок атаки постраждали дві жінки, які в цей момент просто йшли вулицею.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Черговий акт терору: росіяни атакували цивільних посеред дня. Ворог вкотре довів, що його ціль – мирні люди. Під час атаки постраждали двоє жінок, які просто йшли вулицею", – ідеться у повідомленні.
Наразі обидві жінки перебувають під наглядом лікарів. Інформація про їхній стан уточнюється.
- Одна людина загинула, ще п'ять - поранені від російської атаки у Запоріжжі 3 липня. Російські КАБи атакували одне з промислових підприємств.