Від початку 2026 року з тимчасово окупованої території Херсонщини вже вдалося врятувати 108 дітей.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованої частини Херсонської області. Серед врятованих – одна дівчинка, троє хлопчиків віком від 7 до 17 років, а також одна особа з числа дітей-сиріт.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Маю добру новину – на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу наших дітей", – зазначив Прокудін.

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За його словами, діти щодня жили під тиском окупаційної влади. Зокрема, один із 17-річних хлопців заспівав Гімн України в окупаційній школі, після чого його публічно принижували, а до родини приходили військові з так званими "виховними бесідами".

Іншого підлітка окупанти змусили отримати російський паспорт, погрожуючи не видати шкільний атестат. Також його примусово поставили на військовий облік.

"Наразі всі врятовані перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Це повернення стало можливим у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації Save Ukraine", – повідомив очільник Херсонської ОВА.

Прокудін подякував усім, хто долучається до повернення українських дітей додому. За його словами, від початку 2026 року з тимчасово окупованої території Херсонщини вже вдалося врятувати 108 дітей.