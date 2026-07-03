На фронті загинув молодший науковий співробітник Національної академії наук Павло Курапов

24 червня Павло загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині.

На фронті загинув доктор філософії з прикладної математики, молодший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України та старший викладач кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» Павло Курапов.

Як повідомляє Національна академія наук України, Павло Курапов народився 1 серпня 1994 року у Стрию на Львівщині. Закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Математичне і комп'ютерне моделювання», а у 2023 році здобув ступінь доктора філософії з прикладної математики, захистивши дисертацію з взаємоспектрального аналізу періодично нестаціонарних випадкових процесів.

У Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України пройшов шлях від інженера до молодшого наукового співробітника. Був автором і співавтором 19 наукових праць, опублікованих у міжнародних виданнях та матеріалах конференцій.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Павло займався волонтерською діяльністю, а у вересні 2025 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив оператором безпілотних літальних апаратів роти ударних авіаційних комплексів.

24 червня 2026 року Павло Курапов загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Семереньки Сумської області. У нього залишилася мати.