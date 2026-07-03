На Запоріжжі окупанти атакували комбайн під час польових робіт

Російські війська атакували дроном комбайн під час польових робіт у Запорізькому районі. Є поранений.
Про це написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Російський безпілотник ударив по комбайну, що працював на полі неподалік Новопетрівки", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок атаки поранений 30-річний чоловік. Сільгосптехніка знищена, на полі зі збіжжям виникла пожежа.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Запоріжжя та область ракетою, завдавала авіаударів, била дронами та із артилерії.