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На Запоріжжі окупанти атакували комбайн під час польових робіт

Внаслідок атаки поранений 30-річний чоловік. 

На Запоріжжі окупанти атакували комбайн під час польових робіт
Пошкоджена техніка через удар РФ
Фото: Сумська ОВА

Російські війська атакували дроном комбайн під час польових робіт у Запорізькому районі.  Є поранений.

Про це написав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Російський безпілотник ударив по комбайну, що працював на полі неподалік Новопетрівки", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки поранений 30-річний чоловік. Сільгосптехніка знищена, на полі зі збіжжям виникла пожежа.

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