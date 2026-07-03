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У Новоросійську закінчився бензин на всіх заправках міста

В офіційній заяві місцевої влади йдеться, що “на даний момент бензин на автозаправних станціях відсутній”.

У Новоросійську закінчився бензин на всіх заправках міста
Новоросійськ (ілюстративне фото)
Фото: Вікіпедія

У Новоросійську 3 липня закінчилося паливо на всіх заправках. Муніципальний центр управління (МЦУ) адміністрації Новоросійська офіційно оголосив, що “на даний момент бензин на автозаправних станціях відсутній”, повідомляють російські медіа. 

Під час паливної кризи МЦУ Новоросійська запустив карту, де в режимі онлайн показується інформація про наявність палива на міських заправках. 3 липня на всіх зазначених на цій карті АЗС бензину не було, був лише дизель.

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У вільному продажу бензину немає, але в Новоросійську, як і раніше, можна заправитися за паливними картами, які видають підприємства своїм співробітникам.

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