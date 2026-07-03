У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаСвіт

Чоловік загинув внаслідок самоспалення біля штаб-квартири ООН. Його ідентифікували, як тибетського активіста

Поліція заявила, що розслідування триває, можливого мотиву не назвали.

Чоловік загинув внаслідок самоспалення біля штаб-квартири ООН. Його ідентифікували, як тибетського активіста
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Біля штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку чоловік загинув унаслідок самоспалення, пише DW.

Активісти ідентифікували чоловіка як активіста Лобгу Рангзена, який перед інцидентом виступив із закликом щодо незалежності Тибету від Китаю. Про це також писала газета “Голос Тибету” та Міжнародна кампанія за Тибет. Відомо, що Рангзена був водієм “Уберу”.

Поліція Нью-Йорка повідомила, що офіцери, які прибули на екстрений виклик вчора приблизно о 18:30 за місцевим часом, виявили 52-річного чоловіка з важкими опіками біля штаб-квартири ООН. Його доставили до міської лікарні Бельвю, де констатували смерть.

Поліція заявила, що розслідування триває, офіційно особу чоловіка не встановили та можливого мотиву не назвали.

За словами членів громади, Рангзена розлютила політика Китаю щодо тибетців та новий закон про етнічну єдність, який набув чинності цього тижня.

  • Тибетці раніше вчиняли акти самоспалення на знак протесту проти китайського правління в Тибеті та сусідніх тибетських територіях.
  • Китай стверджує, що мирно приєднав Тибет до своєї території у 1950 році. Він відкидає звинувачення міжнародних правозахисних груп та тибетських вигнанців у проведенні репресивної політики в регіоні.
  • Міжнародна кампанія за Тибет стверджує, що понад 150 тибетців спалили себе між 2009 і 2022 роками, 10 – у вигнанні.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies