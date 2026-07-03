Канада представила план нового нафтопроводу, покликаного зменшити залежність від США

Канада представила проєкт нового нафтопроводу, який дозволить експортувати до Азії до 1 млн барелів сирої нафти на добу.

Як пише Financial Times, так прем'єр-міністр країни Марк Карні прагне перетворити Канаду на «енергетичну наддержаву» та позбутися залежності від ринку США.

Карні повідомив, що влада провінції Альберта подала до Управління великих інфраструктурних проєктів план будівництва нафтопроводу завдовжки понад 1 000 км, роботи над яким планують розпочати до вересня 2027 року. Маршрут проходитиме до західного узбережжя провінції Британська Колумбія.

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Маршрут нового трубопроводу, за словами Карні, проходитиме «коридором, який уже існує в межах системи Trans Mountain і веде до узбережжя Тихого океану». Він здебільшого повторюватиме трасу чинного нафтопроводу Trans Mountain, який простягається від Едмонтона до південної частини Британської Колумбії.

Будівництвом займатиметься державна корпорація Trans Mountain Corp за участю компанії Pembina Pipeline Corp.

За словами прем'єра, пакет оголошених у четвер заходів «стимулює понад 200 млрд канадських доларів (141 млрд доларів США) нових прямих інвестицій у Канаду» в рамках розширення торговельної співпраці з країнами Азії.

Карні також повідомив, що Канада планує більш ніж утричі збільшити виробництво скрапленого природного газу (СПГ), побудувавши протягом наступного десятиліття п'ять нових експортних терміналів. Крім того, федеральний уряд інвестує 10 млрд канадських доларів у модернізацію порту Ванкувер.

Прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт прагне подвоїти видобуток нафти в провінції та завершити будівництво трубопроводу до 2035 року, щоб він приносив «мільярди доларів доходів упродовж наступних десятиліть».

Новий трубопровід є частиною стратегії Карні зі скорочення залежності від американського ринку. Наразі Канада продає до США близько трьох чвертей усіх своїх товарів і послуг. Майже весь канадський експорт нафти також спрямовується до США, забезпечуючи близько 60% американського імпорту нафти, або приблизно 4 млн барелів на добу.

Карні пообіцяв подвоїти обсяги торгівлі з країнами поза межами США на тлі погроз президента Дональда Трампа запровадити 100-відсоткові мита на канадські товари. Трамп також регулярно заявляє, що Канада має стати 51-м штатом США. Цього тижня він відмовився погодити довгострокове продовження дії торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яку сам уклав під час свого першого президентського терміну у 2020 році.

Більшість канадської нафти, що експортується до США, видобувається на родовищах нафтових пісків північної Альберти. Це третій за величиною запас нафти у світі, однак така нафта вважається однією з найбільш екологічно шкідливих через складність її видобутку та переробки.

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Водночас саме в Альберті останніми роками посилився рух за відокремлення провінції від Канади. На 19 жовтня заплановане голосування щодо проведення референдуму про незалежність.

Карні також заявив, що федеральний уряд збереже чинну заборону на рух нафтових танкерів у певних районах узбережжя. Її активно підтримували представники корінних народів і природоохоронні організації, які побоюються можливих розливів нафти.

Запущений у травні 2024 року трубопровід Trans Mountain Expansion, будівництво якого тривало понад десять років і коштувало 34 млрд канадських доларів, уже допоміг Канаді вийти на рекордні обсяги експорту нафти та газу.

Попри позитивну реакцію нафтової та газової галузі на нові плани уряду, представники індустрії наголошують, що екологічні вимоги та податкова система Канади залишаються недостатньо конкурентоспроможними й стримують інвестиції.