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Канада офіційно оголосила про дебют на Євробаченні

На конкурсі у Болгарії точно буде один новий учасник.

Канада офіційно оголосила про дебют на Євробаченні
Євробачення
Фото: Сергій Барбу

Канадський національний мовник спільно з Європейською мовною спілкою оголосили про те, що у 2027 році країна вперше візьме участь у пісенному конкурсі Євробачення.

Це стало можливим після того, як CBC/Radio-Canada набув повноправного членства в EBU. Новина про дебют Канади на головній музичній сцені Європи символічно з'явилася у день національного свята країни. 

Канада стане першим новим конкурсантом з того часу, як у 2015 році відбувся дебют Австралії. Останні роки інтерес до Євробачення в країні постійно зростав: Канада була серед топ-3 держав, звідки надійшло найбільше голосів у категорії "решта світу", а також одним із лідером за кількістю придбаних квитків на конкурс у Відні серед неєвропейських націй.

Наступного року Євробачення вперше прийматиме Болгарія, місто-господар має бути оголошене цього літа. Організатори непокояться, що низка країна можуть знову влаштувати конкурсу бойкот через ймовірну участь Ізраїлю. 

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