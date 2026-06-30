Посол України в Словенії закликав європейські інституції переглянути співпрацю з росіянами-прибічниками Кремля

Свою позицію він виклав у колонці для словенського видання Delo

Посол України в Словенії написав колонку про пропаганду через культуру

27 липня в межах Люблянського фестивалю запланований виступ російського скрипаля Вадима Репіна. Гастролі цього артиста регулярно анонсують, а потім скасовують в різних країнах світу.

30 червня словенське видання Delo опублікувало авторську колонку посла України в Словенії Петра Бешти, в якій він аналізує різні прояви пропаганди і закликає враховувати позицію артиста при розгляді можливої співпраці.

«Сучасна пропаганда набагато складніша. Вона дедалі більше використовує культуру як інструмент для формування сприятливого ставлення до держави та її політики», – пише Бешта.

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Він пояснює, що Росія створила імідж великої культури, з якою нібито неможливо розірвати звʼязки. І зауважує, що в російських стратегічних документах культура визначається як один з ключових інструментів «м'якої сили». Тому отримує фінансування і просування.

«Коли відомий російський артист виступає на престижному європейському фестивалі, публіка отримує сигнал про те, що співпраця з Росією триває, що Росія залишається невіддільною частиною європейського культурного простору, і що її міжнародна ізоляція не є необхідною чи виправданою», – пише посол.

Бешта згадує приклади диригента Георгія Ґерґієва, оперної виконавиці Анни Нетребко, а також скрипаля Вадима Репіна.

Зокрема, фонд Репіна отримував кошти з Президентського фонду культурних ініціатив Російської Федерації — структури, створеної указом Володимира Путіна та безпосередньо підпорядкованої російській державі. Після початку повномасштабної війни Репін отримав від Путіна звання «Народний артист Російської Федерації».

«Дискусія щодо участі представників російської державної культурної структури в європейських фестивалях, таким чином, не є питанням цензури чи обмежень на мистецтво. Це питання відповідальності. І питання того, чи готова Європа залишатися послідовною у захисті своїх фундаментальних цінностей – свободи, демократії та людської гідності», – резюмував Бешта.