Юлія Ілюха і Сергій Жадан потрапили до довгого списку літературної премії "Ангелус"

До довгого списку літературної премії Центральної Європи "Ангелус" увійшли книжки Сергія Жадана “Арабески” та "Мої жінки" Юлії Ілюхи.
Про це повідомляє "Читомо" з посиланням на сайт премії.
До довгого списку потрапили 14 авторів і авторок:
- Уладзімір Арлоў, «Танці над містом. Три оповіді», пер. Богдан Задура, Державний видавничий інститут (Білорусь);
- Марек Беньчик, Rondo Wiatraczna, видавництво Karakter (Польща);
- Дарко Цвієтич, «Чому ти спиш на підлозі», пер. Дорота Йованка Чирлич, видавництво Noir sur Blanc (Боснія і Герцеговина);
- Йоанна Чечотт, «Тиша над степом. Казахстан і пам’ять про Росію», видавництво Czarne (Польща);
- Славенка Дракуліч, «Казки про комунізм», пер. Катажина Тачинська і Войцех Творек, видавництво Коледжу Східної Європи (Хорватія);
- Георгі Господінов, «Садівник і смерть», пер. Магдалена Питлак, Wydawnictwo Literackie (Болгарія);
- Юлія Ілюха, «Мої жінки», пер. Катажина Фішер, видавництво Коледжу Східної Європи (Україна);
- Ласло Краснагоркаї, «А світ триває», пер. Ельжбета Соболевська, видавництво Czarne (Угорщина);
- Мілена Маркович, «Діти», пер. Дорота Йованка Чирлич, видавництво Warstwy (Сербія);
- Петер Надаш, «Паралельні історії: Німа імперія», пер. Ельжбета Соболевська, Biuro Literackie (Угорщина);
- Зита Рудзька, «Лише дурні живуть до кінця», видавництво W.A.B. (Польща);
- Катержина Тучкова, Bílá Voda, пер. Юлія Ружевич, видавництво Afera (Чехія);
- Ева Вежнавець, «Про вовка говорили в хаті», пер. Малгожата Бухалік, видавництво Коледжу Східної Європи (Білорусь);
- Сергій Жадан, «Арабески», пер. Міхал Петрик, видавництво Czarne (Україна).
Серед номінантів - угорський нобелівський лавреат Ласло Краснагоркаї, лавреат Міжнародної Букерівської премії Георгі Господінов, а також троє письменників, які вже отримували «Ангелус»: Дарко Цвієтич, Георгі Господінов і Сергій Жадан - у 2015 році.
Організатори зазначили, що книжку хорватської письменниці Славенки Дракуліч залишили в довгому списку, попри те що авторка померла 20 червня - вже після засідання журі (за правилами премії, нагороду можуть отримати лише живі письменники і письменниці).
Короткий список премії, до якого увійдуть сім книжок, оголосять на початку вересня.
Автор або авторка книжки-переможниці отримає 150 тисяч злотих. По 5 тисяч злотих також отримають усі автори й авторки, чиї книжки потраплять до фіналу. Окремо з 2010 року присуджують "Ангелус" за переклад - перекладач або перекладачка переможної книжки отримає 40 тисяч злотих.
Премію доповнює Нагорода імені Наталії Горбаневської, яку присуджують за результатами онлайн-голосування читачів серед книжок із фінального списку. Лавреат або лавреатка цієї відзнаки отримує запрошення на літературну резиденцію у Вроцлаві.
- "Ангелус" - літературна нагорода Центральної Європи, яку вручають щороку за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою. Фундатором премії є місто Вроцлав, а бюро нагороди працює при Вроцлавському домі літератури.
- У2021 році лавреаткою премії стала українська письменниця Катерина Бабкіна.
- Сергій Жадан також отримував премію "Ангелус" у 2015 році.