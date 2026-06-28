Юлія Ілюха і Сергій Жадан потрапили до довгого списку літературної премії "Ангелус"

Короткий список премії, до якого увійдуть сім книжок, оголосять на початку вересня.

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До довгого списку літературної премії Центральної Європи "Ангелус" увійшли книжки Сергія Жадана “Арабески” та "Мої жінки" Юлії Ілюхи.

Про це повідомляє "Читомо" з посиланням на сайт премії.

До довгого списку потрапили 14 авторів і авторок:

Уладзімір Арлоў, «Танці над містом. Три оповіді», пер. Богдан Задура, Державний видавничий інститут (Білорусь); Марек Беньчик, Rondo Wiatraczna, видавництво Karakter (Польща); Дарко Цвієтич, «Чому ти спиш на підлозі», пер. Дорота Йованка Чирлич, видавництво Noir sur Blanc (Боснія і Герцеговина); Йоанна Чечотт, «Тиша над степом. Казахстан і пам’ять про Росію», видавництво Czarne (Польща); Славенка Дракуліч, «Казки про комунізм», пер. Катажина Тачинська і Войцех Творек, видавництво Коледжу Східної Європи (Хорватія); Георгі Господінов, «Садівник і смерть», пер. Магдалена Питлак, Wydawnictwo Literackie (Болгарія); Юлія Ілюха, «Мої жінки», пер. Катажина Фішер, видавництво Коледжу Східної Європи (Україна); Ласло Краснагоркаї, «А світ триває», пер. Ельжбета Соболевська, видавництво Czarne (Угорщина); Мілена Маркович, «Діти», пер. Дорота Йованка Чирлич, видавництво Warstwy (Сербія); Петер Надаш, «Паралельні історії: Німа імперія», пер. Ельжбета Соболевська, Biuro Literackie (Угорщина); Зита Рудзька, «Лише дурні живуть до кінця», видавництво W.A.B. (Польща); Катержина Тучкова, Bílá Voda, пер. Юлія Ружевич, видавництво Afera (Чехія); Ева Вежнавець, «Про вовка говорили в хаті», пер. Малгожата Бухалік, видавництво Коледжу Східної Європи (Білорусь); Сергій Жадан, «Арабески», пер. Міхал Петрик, видавництво Czarne (Україна).

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Серед номінантів - угорський нобелівський лавреат Ласло Краснагоркаї, лавреат Міжнародної Букерівської премії Георгі Господінов, а також троє письменників, які вже отримували «Ангелус»: Дарко Цвієтич, Георгі Господінов і Сергій Жадан - у 2015 році.

Організатори зазначили, що книжку хорватської письменниці Славенки Дракуліч залишили в довгому списку, попри те що авторка померла 20 червня - вже після засідання журі (за правилами премії, нагороду можуть отримати лише живі письменники і письменниці).

Короткий список премії, до якого увійдуть сім книжок, оголосять на початку вересня.

Автор або авторка книжки-переможниці отримає 150 тисяч злотих. По 5 тисяч злотих також отримають усі автори й авторки, чиї книжки потраплять до фіналу. Окремо з 2010 року присуджують "Ангелус" за переклад - перекладач або перекладачка переможної книжки отримає 40 тисяч злотих.

Премію доповнює Нагорода імені Наталії Горбаневської, яку присуджують за результатами онлайн-голосування читачів серед книжок із фінального списку. Лавреат або лавреатка цієї відзнаки отримує запрошення на літературну резиденцію у Вроцлаві.