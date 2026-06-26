Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Книга київського фотографа Саші Курмаза відзначена міжнародною премією

Фотокнига «Червоний Кінь» Саші Курмаза здобула Премію імені Красни-Крауза, повідомляє British Journal of Photography.

CultHub
Книга київського фотографа Саші Курмаза відзначена міжнародною премією
Сторінка з книги Red Horse
Фото: Саша Курмаз

Саша Курмаз розпочав свою серію «Червоний Кінь» у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Поєднуючи документальні фотографії із нотатками, знайденими зображеннями та матеріалами, підібраними просто з вулиці, книга формує субʼєктивну хроніку війни.

Над дизайном книги працював Ніколя Поллі, випустило її швейцарське видавництво Images Vevey.

До журі премії увійшли митець Джермейн Френсіс, кураторка фотографії Музею Вікторії та Альберта і письменниця Фіона Роджерс, редакторка British Journal of Photography Діана Сміт.

«„Червоний Кінь" Саші Курмаза — це глибоко особистісне й невідкладне осмислення війни та того, як вона змінює як окремі долі, так і колективну пам'ять, — прокоментувала Роджерс. — Завдяки яскравому використанню колажу Курмаз передає фрагментарність та нестабільність життя посеред тривалої російської агресії проти України, збираючи візуальні сліди власного досвіду у форму, яка відчувається водночас хаотичною і глибоко людяною. Результат — зворушлива й візуально переконлива робота, тиха в своїй політичності, але потужна в емоційній глибині. Справді видатний переможець».

Фонд Красни-Крауза названий на честь Андора Красна-Крауза — видавця, народженого в Угорщині у 1904 році. Красна-Крауз вивчав фотографію та кінематографію в Мюнхенському університеті й розпочав видавничу кар'єру в Німеччині у 1925 році як редактор журналу Filmtechnik. У 1937 році він прибув до Британії як біженець, а рік по тому заснував Focal Press. Після його смерті у 1989 році спадок Красни-Крауза перетворено на Фонд.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies