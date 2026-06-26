Книга київського фотографа Саші Курмаза відзначена міжнародною премією

Саша Курмаз розпочав свою серію «Червоний Кінь» у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Поєднуючи документальні фотографії із нотатками, знайденими зображеннями та матеріалами, підібраними просто з вулиці, книга формує субʼєктивну хроніку війни.

Над дизайном книги працював Ніколя Поллі, випустило її швейцарське видавництво Images Vevey.

До журі премії увійшли митець Джермейн Френсіс, кураторка фотографії Музею Вікторії та Альберта і письменниця Фіона Роджерс, редакторка British Journal of Photography Діана Сміт.

«„Червоний Кінь" Саші Курмаза — це глибоко особистісне й невідкладне осмислення війни та того, як вона змінює як окремі долі, так і колективну пам'ять, — прокоментувала Роджерс. — Завдяки яскравому використанню колажу Курмаз передає фрагментарність та нестабільність життя посеред тривалої російської агресії проти України, збираючи візуальні сліди власного досвіду у форму, яка відчувається водночас хаотичною і глибоко людяною. Результат — зворушлива й візуально переконлива робота, тиха в своїй політичності, але потужна в емоційній глибині. Справді видатний переможець».

Фонд Красни-Крауза названий на честь Андора Красна-Крауза — видавця, народженого в Угорщині у 1904 році. Красна-Крауз вивчав фотографію та кінематографію в Мюнхенському університеті й розпочав видавничу кар'єру в Німеччині у 1925 році як редактор журналу Filmtechnik. У 1937 році він прибув до Британії як біженець, а рік по тому заснував Focal Press. Після його смерті у 1989 році спадок Красни-Крауза перетворено на Фонд.