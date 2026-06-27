Куратори проєкту Святослав Михайлов і Катерина Левченко задумали його як спробу осмислити образ війни в сучасній українській фотографії. Експозиція об’єднала роботи професійних фотографів, серед яких: Віталій Герасименко і Вєра Бланш (Київ), Сергій Мельниченко (Миколаїв), Джуліо Пішителлі (Неаполь) й Емільєн Урбано (Париж). Здавалося б, що нового їхній погляд може сказати про війну мешканцям міста, яке розташоване неподалік зони бойових дій? Проте куратори впевнені, що рутинність загрози заважає внутрішньому аналізу того, що переживає країна.

На чому ґрунтується наша віра у фотографію? Це головне питання будь-якої змістовної фотоподії. Не виняток і виставка «Географія небезпеки», яку відкрив 13 червня Криворізький центр сучасної культури (KRCC) у просторі відновлення військових і цивільних «ГАРТ».

Коли перший інформаційний спалах згас, а оперативна стрічка світових медіа перенасичена репортажними свідченнями катастрофи, воєнне зображення опиняється у критичній точці. На зміну живому сприйняттю приходить те, що Річард Докінз назвав би культурним мемом — клішовані прийоми, які задовольняють колективну потребу в передбачуваній драмі, але вбивають справжню емпатію.

Бодріяр як фотограф заповів нам робити ставку не на естетику, а на антропологічну домовленість, «яка встановлює зв'язок з об'єктами… погляд на фрагмент світу, що дозволяє іншому вийти зі свого контексту». Виставка його робіт у 2015 році мала назву Ultimate Paradox з пророчою цитатою з його ж праці The Conspiracy of Art (2005): «Чи все ще існує естетична ілюзія? І якщо ні, то чи є шлях до "естетичної" ілюзії — радикальної ілюзії таємниці, спокуси та магії? Чи залишається ще місце для образу на маргінесах гіпервидимості та віртуальності?».

Цей парадокс не розв'язаний досі. Образ усе ще має значення, як і дискусія (на перший погляд штучна, але перманентно гостра): художня фотографія проти документальної у спробах достукатися до погляду, призвичаєного до насильства в усіх його вимірах. Сьогодні дедалі більше авторів балансують на цій межі, використовуючи документальні техніки з мистецьким підходом або впроваджуючи художні елементи в документальний сторителінг.

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Воєнний фотограф Юджин Сміт колись зізнався: «Завжди розриваюся між підходом журналіста, який має просто фіксувати факти, і підходом художника, котрий з фактами частенько не ладнає. Особисто мене найбільше хвилює питання чесності. Особливо чесності зі собою».

Фото: Юлія Манукян Виставка 'Географія небезпеки', 2026, Кривий Ріг.

У певному сенсі «Географія небезпеки» — спроба деконструювати візуальні штампи. Сучасне осмислення війни вимагає змінити дистанцію. Тонка межа між практиками нині не у виборі техніки, а в намірі й етиці: документалістика апелює до раціонального рівня та прагне суворої правди факту, тоді як мистецький жест провокує інтерпретації. Фотографи, представлені в проєкті, свідомо балансують на цій межі, створюючи гібридну оптику, де документ стає мистецьким висловлюванням, а мистецтво — незаперечним свідченням колективної пам’яті.

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Фото: Анна Бальвас Сергій Мельниченко, Катерина Левченко, Емільєн Урбано, Віталій Герасименко

Цей концептуальний зсув найлегше простежити у серії Віталія Герасименка «Теплові сигнатури». Серія народилася випадково під час служби Герасименка у Великій Новосілці: експериментуючи в нічній темряві з довгою витримкою затвора під час тренувань бійців перед штурмом, автор отримав химерні, змазані кадри. Після колористичних маніпуляцій виникла стійка алюзія на тепловізійні сенсори та прилади нічного бачення, чиї зображення він щодня бачив на екранах операторів. За словами Герасименка, це фіксація воєнного лімба, затиснутого між очікуванням і смертю. Фронт повністю змінює ментальний стан і гормональні патерни: перебування під КАБами поруч з раніше незнайомими людьми народжує щільну єдність; виникає ейфорія від самого факту виживання. Щоб передати цю сенсорну чутливість, класичний репортаж безсилий. Знадобився містичний ghost-ефект — захисна реакція розуму, яка трансформує поле бою на простір метафізичної абстракції. Тілесність бійців у примарному технічному сяйві позбавлена індивідуальних рис, а зброя під цим кутом споглядання набуває майже сакрального виміру.

Фото: Юлія Манукян Серія «Теплові сигнатури», Віталій Герасименко, 2024–2025.

Фото: Юлія Манукян Серія «Теплові сигнатури», Віталій Герасименко, 2024–2025.

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Фото: Юлія Манукян Серія «Теплові сигнатури», Віталій Герасименко, 2024–2025.

Цікаво, що основна робота Герасименка — саме класичне документування: висвітлення історій військових. Але через деякий час він відчув, що застряг: документалістика стала рутиною. Тож прорив у мистецький вимір став для нього початком іншої фотографічної практики. «Сьогодні, коли руйнування та жахи війни стали для суспільства звичним тлом, класичні візуальні шаблони втрачають здатність збуджувати емпатію. Постає потреба в концептуальному жесті, який збуджує уяву. У 2024 році технологічна трансформація війни (як наша, так і противника) тільки починалася, а зараз вона в повному розквіті. Мені захотілося піти в цю естетику, щоб передати не просто факт бою, а ментальний стан, щоб показати фронт не як географічну лінію розмежування, а як когнітивний простір — окремий світ навиворіт з власними часовими й фізіологічними законами, — пояснює Герасименко. — Водночас цей проєкт є свідомим відходом від пасивної позиції жертви, що часто домінує в західній гуманітарній документалістиці. У наших робочих чатах постійно з'являлися сповіщення на кшталт “увага, ворожі очі” — це означало, що небо під контролем противника і на нас полюють. Але ми так само спостерігаємо за ними й полюємо у відповідь. Коли я презентував цей проєкт у Кракові, іноземців зачепив саме цей «мисливський вайб». Це не трансляція тези «пожалійте нас і дайте грошей», це маніфест нашої суб'єктності: «Ми не жертви, дайте нам зброю, щоб ми знищили ворога».

Фото: Анна Бальвас Віталій Герасименко, серія «Теплові сигнатури», 2024–2025

Звісно, робота всередині армійської структури накладає жорсткі рамки й цензуру. «Нещодавно я мав завдання зняти матеріал про мобільні групи-перехоплювачі “шахедів”. Через заходи безпеки було заборонено показувати обличчя, об'єкти ураження, антени й лінію горизонту. Знімати у класичному розумінні було нічого. І тоді командири, які вже знали мою художню практику, сказали: “Зроби це у своєму фірмовому стилі, щоб було прикольно”. Так рамки цензури підштовхнули до гри з формою. Хоча армійське середовище буває консервативним і командиру іноді потрібна просто чітка “пацанська фотка”. Побачивши змазаний рух на довгій витримці, мене могли запитати: “Ви що там, п'яні були?”. Та загалом військові відкриті до нового бачення».

На запитання про інструменталізацію мистецтва на фронті в сенсі терапевтичності Герасименко відповів, що коли він і колеги приїжджають у бойові підрозділи, записують інтерв'ю та фотографують бійців, вони мимоволі працюють психологами: «Для хлопців і дівчат це момент надзвичайно важливої уваги й визнання їхньої видимості в історії».

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Якщо Герасименко фіксує «когнітивний лімб» зсередини, то закордонні документалісти Емільєн Урбано (Франція) та Джуліо Пішителлі (Італія) працюють з просторовими й економічними слідами насильства методом повільної журналістики.

Фото: Анна Бальвас Емільєн Урбано, серія «Сліди й відлуння війни», 2022–2026.

Чотирирічне занурення Емільєна Урбано в український контекст вилилося в серію «Сліди й відлуння війни». З квітня 2022-го фотограф майже не покидає України, сумлінно фіксує наслідки війни й будні передової. Декотрі молоді бійці стали його друзями, чимало загинуло. Він фокусується саме на молоді, яка замість того, щоб жити своє найкраще життя, «святкує юність» на фронті. Йому не треба пояснювати сенс «географії небезпеки», адже він у самісінькому її епіцентрі.

Робота «Ландшафти війни» (2026), похмуро-месмерична в цій послідовності локальної геометрії, виросла з давнього бажання Урбано відчути Донбас. Його об’єктив вдивляється у спустошені простори й уламки колишнього побуту, що залишилися після того, як лавина війни прокотилася українськими містами й селами. Понівечені стіни й деформовані пейзажі стають тут мовчазними свідками не просто фізичного розпаду, а глибоких тектонічних зрушень усередині людської психіки. Створюючи цей застиглий у часі архів, автор нагадує: фінал бойових дій не означає зцілення. Наслідки насильства роками проростають крізь повсякденність, і ця серія — спроба затримати в кадрі вислизаючу пам'ять, протиставивши її тотальному забуттю.

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Фото: Анна Бальвас Емільєн Урбано, серія «Сліди й відлуння війни», 2022–2026.

Фото: Анна Бальвас Емільєн Урбано, серія «Сліди й відлуння війни», 2022–2026.

Фото: Юлія Манукян Серія «Сліди й відлуння війни», Емільєн Урбано, 2022–2026.

Символічно, що виставка проходить саме в Кривому Розі — місті, чий індустріальний хребет прямо римується з дослідженням Джуліо Пішителлі «Критичні надра». Працюючи з панорамною та аналоговою фотографією, він аналізує матеріальний, економічний базис війни, зазвичай прихований за політичними гаслами. Пішителлі фокусує об’єктив на територіях важкої індустрії, металургійних гігантах і шахтах України, які стали стратегічними цілями агресора. Промисловий ландшафт у Пішителлі постає як простір, де закорінені покоління колективної пам'яті, праці й локальної ідентичності. Ця споглядальна візуальна мова змушує глядача усвідомити, що війна ведеться не лише за ідеологеми, а й за самі надра землі, які є одночасно джерелом життя і точкою критичної небезпеки.

Фото: Юлія Манукян Серія «Критичні надра», Джуліо Пішителлі (триває з 2015).

Фото: Юлія Манукян Серія «Критичні надра», Джуліо Пішителлі (триває з 2015).

Фото: Юлія Манукян Серія «Критичні надра», Джуліо Пішителлі (триває з 2015).

Для автора все більш очевидно, що чимало районів, які найбільше постраждали від війни, часто збігаються зі стратегічними промисловими територіями. На його думку, інфраструктура і промисловість України є основними елементами для представлення одного з таких структурних вимірів війни. «З 2015 року я подорожував усією Україною з простим і незручним запитанням: війна є лише результатом культурного й політичного розколу чи також пов’язана з контролем над територією, стратегічно важливою своїми ресурсами? — написав фотограф. — Я намагався зобразити країну через її важку промисловість і гірничий сектор. Це спроба спостерігати за суспільством більше, ніж за війною, відступаючи від швидкості новинних циклів і від чітких, просторих наративів, які часто спрощують складність цих територій. Аналогові й панорамні фотографії поступово стали частиною цього підходу, народжуючись з особистої потреби у сповільненні».

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Натомість серія «Трибунал» (2022–2025) Вєри Бланш переводить просторові руйнування в юридичне й етичне поле. Назва проєкту проголошує, що зображення функціонують як незаперечні докази майбутнього історичного та правового суду. Охоплюючи географію від деокупованої Київщини до понівеченого Бахмута й Гуляйполя, мисткиня будує монохромні кадри на гострій напрузі між апокаліптичним розпадом інфраструктури і триванням людського життя.

Фото: Юлія Манукян Серія «Трибунал», Вєра Бланш (Київ, Україна), 2022-2025.

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За кожним відбитком — жахлива історія. На виставці представлено три світлини. Одна, 2022 року, фіксує зустріч евакуйованого з Маріуполя батька з донькою в Запоріжжі. «Я памʼятаю, як ми зустрічали колону з маріупольцями. Вони були настільки виснажені, наче їхали не день чи два, а місяцями, — згадує Бланш, не стримуючи емоцій. — Ця подорож здавалася для них останньою межею. Коли вони побачили наш прапор, то заплакали: “Нарешті ми на території свободи, вдома”. Розповідали про катування, фільтрацію… За ними певний час їхала автівка зі старими людьми й дітьми. Росіяни поцілили в неї вже після перетину лінії розмежування. Вона згоріла. Цей вир емоцій було неймовірно важко фотографувати. Майже так само, як знімати загиблих у Бучі й Ірпені. Я не пережила окупацію зсередини й не могла до кінця уявити той жах, але коли потрапляла в такі місця, то фізично відчувала все, що там відбувалося».

Інша робота — «Поцілунок війни» — знята в Запоріжжі восени 2022-го, за тиждень після того, як російська ракета С-300 поцілила в багатоповерхівку серед ночі, вщент знищивши цілий підʼїзд. «Тоді це був абсолютний шок: бачити уламки чийогось побуту — диван, піаніно — там, де щойно знесло фасад, — розповідає мисткиня. — Це зараз ми, на жаль, уже звикли до згарищ і тотального руйнування. А тоді все сприймали інакше».

Поряд портрет працівника ДСНС, зроблений улітку 2025 року після чергового удару по житловому будинку в Києві. «Рятувальники — неймовірні герої, вони бачать трагедію ближче за будь-кого, — каже Бланш. — Вони стикаються зі смертю впритул, і це читається на їхніх обличчях — там не просто втома. Саме цей погляд я намагалася вхопити. Вони прямі свідки геноциду».

Фото: Юлія Манукян Серія «Трибунал», Вєра Бланш (Київ, Україна), 2022-2025.

Дивлячись на ці кадри, мимоволі постає питання: як сама авторка порається з цим страшним знанням і болем? «Триматися допомагає усвідомлення історичності всього, що з нами відбувається, — зізнається фотографиня. — Якою б жахливою не була ця реальність, її екзистенційність заслуговує на те, щоб бути видимою у світі. Я фіксую трагедію, яка є історичним піком. Історія, на жаль, пишеться кровʼю та втратами. І для мене за честь бути в цьому моменті й документувати його».

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Радикальне розв'язання проблеми авторської дистанції пропонує Сергій Мельниченко у проєкті «Плівки з передової».

Фото: Анна Бальвас Сергій Мельниченко, серія «Плівки з передової: фотографії, листи і артефакти українських військових», 2025.

Ідея полягала в тому, щоб передати бійцям на лінії зіткнення понад два десятки одноразових аналогових фотоапаратів. Мельниченко попросив їх задокументувати буденність: окопне буття, краєвиди, особисті портрети, фронтові історії. Повертаючи фотографу використані пристрої, військові додавали до них рукописні послання й артефакти з нуля. Це дозволило створити об'ємну й дуже щиру картину їхнього життя. Подряпини, хімічні дефекти і грубе зерно плівки стають фізичним тілом самої війни, матеріальним доказом часу, що зафіксував унікальні моменти побуту й короткої тиші. Митець формулює принципи «нової документальності», усуваючи фігуру стороннього спостерігача та виступаючи архіватором.

Медіум плівки запускає потужну терапевтичну функцію для самих бійців як спосіб творчого розвантаження в окопах, а для західного глядача пропонує зсув оптики: замість пласких плакатних штампів іноземці бачать живих людей, які фіксують побутові моменти любові чи квіти серед руїн. У Копенгагені до Мельниченка підходили люди і зізнавалися, що вражені таким підходом: жоден професійний цивільний документаліст чи журналіст не здатний зробити такі кадри, адже «аутсайдер» просто не зверне уваги на сюжети, які фіксують самі комбатанти.

Фото: Юлія Манукян Серія «Плівки з передової: фотографії, листи і артефакти українських військових», 2025. Сергій Мельниченко.

Мельниченко вважає критично важливим показувати «Плівки з передової» всередині країни; він розпочав у 2026 році серію регіональних виставок (Кривий Ріг, Черкаси, Запоріжжя, Дніпро). У цій дихотомії сприйняття — між тиловим українським глядачем, якого виставка прагматично повертає до реальності фронту, й іноземною авдиторією, що позбувається дистанції «чужої війни» — і полягає цінність проєкту.

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Фраза з концепції «серія функціонує не лише як документ, а як форма особистого свідчення та спроба зберегти людську присутність всередині катастрофи» тут ключова. Частково на всі ці роздуми надихнула лекція Мельниченка «Фотографія після 2022: досвід, зміна оптики, нова документальність» у рамках виставки. Аналізуючи власні воєнні серії, зокрема масштабний документальний проєкт «Попід Дніпром», Мельниченко констатує остаточне розуміння себе як митця: пряма класична документалістика для нього занадто виснажлива, це не його напрямок. Концептуальні й художні підходи мають для нього більше внутрішнього сенсу, резонансу та якісного наповнення.

Фото: Юлія Манукян Серія «Плівки з передової: фотографії, листи і артефакти українських військових», 2025. Сергій Мельниченко.

Його мрія — масштабувати цю ініціативу й розіслати від 200 до 500 плівкових камер на передову, перетворивши локальну художню серію на колективний архів. Надалі ця фізична колекція відбитків, артефактів й унікальних рукописних листів має подорожувати світом як цілісна виставка.

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Відходячи від документальних шаблонів, автори виставки «Географія небезпеки» — від іноземних репортерів до військовослужбовців на нулі — створюють нову мову для опису неосяжного досвіду катастрофи.

Через концептуальну абстракцію, етичну архівацію, антропологічний аналіз промислової інфраструктури та децентралізацію авторського погляду виставка створює нову кодифікацію пам'яті: тривалий лінійний клубочок рефлексії, що здатен зафіксувати українську суб'єктність перед обличчям тотальної віртуалізації світу.

Фото: Юлія Манукян Лекція Сергія Мельниченка 'Фотографія після 2022: досвід, зміна оптики, нова документальність', 2026.