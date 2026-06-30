Три тижні тому стало відомо , що Netflix придбав два нові сезони анімаційного серіалу «Маша та Ведмідь», створеного російською студією «Анімаккорд». Також було продовжена угоду про права на попередні сезони і спінофи серіалу.

В Україні вимагають накладання санкції на творців мультфільму «Маша та Ведмідь» — російську студію «Анімаккорд». Ініціативу активізували після того, як стало відомо, що Netflix придбав два нові сезони анімаційного серіалу і продовжив угоду про права на попередні сезони і спінофи мультфільму.

Згідно з угодою, права Netflix охоплюватимуть понад 100 країн, включно з США й Канадою. У Європі серіал буде доступним на Netflix у Франції, Португалії, країнах Північної Європи та регіону Бенілюкс, а в Азії — у низці країн, включно з Індією, Японією, Кореєю й Малайзією. Крім того, серіал буде доступним на Близькому Сході й у Латинській Америці.

У коментарі LB.ua Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО, зазначив, що вперше аналітичну роботу по мультфільму в очолюваній ним структурі було проведено восени минулого року.

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Тоді експерти ЦПД РНБО дійшли висновку, що мультфільм використовується «як інструмент російської мʼякої сили та гібридного впливу». Зокрема, в ньому просуваються наративи «формування позитивного образу Росії (у вигляді великого, добродушного Ведмедя); висміювання сусідніх народів через інфантильний і деструктивний образ Маші; нормалізації радянського минулого та мілітарної символіки у дитячому середовищі».

«Днями ми оновили аналітику, провівши експертизу нових серій, і направили з рекомендацією запровадити санкції, – стверджує Коваленко. – Санкції дадуть нам юридичні підстави звертатись до YouTube, щоб вони блокували цей контент на території України. Також санкції дадуть можливість говорити з Netflix юридичною мовою».

За словами Коваленка, питанням нині опікується Владислав Власюк, радник Президента України з питань санкцій.

«Виявлені факти підводяться під юридичну базу. Ця робота ведеться, але через завантаженість ведеться не так швидко, як, можливо, хоче суспільство, – говорить керівник ЦПД РНБО. – Все має бути виписано бездоганно. Бо росіяни вміло використовують юридичне поле».

Зауважимо, що україномовний канал «Маша та Ведмідь» на YouTube має понад 18 млн підписників.

Окрім ЦПД РНБО восени минулого року з підтримкою санкцій проти студії «Анімаккорд» виступило Міністерство культури. Тоді ж Національна поліція підтвердила, що мультфільм «Маша і Ведмідь» має зв’язки з Росією, та закликала накласти санкції. Із запитом до Нацполу тоді звернувся голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

У коментарі LB.ua Юрчишин зауважив:

«Після висновку Мінкульту ми очікували внесення Кабінетом міністрів, Офісом Президента чи ВРУ на РНБОУ пропозицій щодо включення причетних до виготовлення мультфільму у санкційний список. Та чомусь не вистачило політичної волі. Тут може бути два пояснення: небажання здійснити непопулярний крок (бо досі цей мультфільм в топах української аудиторії в YouTube) або страх критики, що є інші пріоритетні проблеми, а тут мультфільмами займаються під час війни».

Після появи новини про купівлю Netflix прав на нові сезони серіалу, Юрчишин повідомив, що надіслав «звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Нацполу та Офісу Президента щодо накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб, відповідальних за створення та поширення цього російського продукту».

Згідно з процедурою, ініціювати накладання санкцій можуть Кабмін, Нацбанк, СБУ, Офіс Генпрокурора або Антимонопольний комітет. Рішення про внесення компанії до офіційного санкційного списку України ухвалює Рада національної безпеки і оборони України (РНБО). Воно набуває чинності лише після того, як його своїм указом затверджує Президент України.